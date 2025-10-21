Edingen-Neckarhausen. (dani) Eigentlich zeichnete es sich in der September-Sitzung schon ab, doch die Gemeinde ging ein weiteres Mal in die Verhandlungen, um die Zukunft des Nextbike-Angebots des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar vielleicht doch noch zu sichern. Doch das brachte keine neuen Erkenntnisse, und mit einer Gegenstimme von Robin Jacob (OGL) und zwei Enthaltungen seiner Fraktionskollegen