Dass es am Sonntag eine so große Ortsgeschichtsparade werden würde, daran hatte nach dem ersten Planungstreffen wohl kaum jemand geglaubt. Denn zunächst gab es nur wenige Zusagen. Gründe waren seitens der Vereine der hohe Altersdurchschnitt, der Mangel an Helfenden, aber auch die strengen Sicherheitsauflagen für die Motivwagen. Auch seitens der örtlichen Kindergärten und Kitas sah es zunächst eher mau aus, vor allem wegen der engen Personalsituation.

Mit 59 Zugnummern einschließlich der Sicherung durch die Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr (nebst zwei Oldtimern) und der DRK-Ortsvereine, ist dieser Festzug noch um einige Beiträge länger als der vor acht Jahren in Edingen. Das ist allen voran Kai Bassauer und Andrea Ried zu verdanken. Beide arbeiten im Hauptamt der Gemeinde und sind maßgeblich mit der Jubiläumsorganisation betraut. Der 23-jährige Bassauer ist zudem Schriftführer des Kultur- und Heimatbunds, der mit Ulf Wacker an der Spitze und gemeinsam mit der Verwaltung über den Lenkungsausschuss das ganze Festjahr geplant hat.

Edingen-Neckarhausen. (skv) Seit vergangenem Jahr wurde geplant und vorbereitet, nun ist es so weit: Am Sonntag läuft der große Festzug zum Jubiläum "1250 Jahre Neckarhausen" . Zugaufstellung ist ab 12 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße. Um 14 Uhr startet die bunte Parade, die von der Ersterwähnung 773 bis in die heutige Zeit die Ortsgeschichte Revue passieren lässt.

Durch die Wingertsäcker, am "Neckarhaus"-Pflegeheim vorbei und unter der Bahnbrücke hindurch geht es in die Hauptstraße, durch diese am Schloss vorbei ins Oberdorf bis "Am Anker", durch die Fichtenstraße zurück zum Partnerschaftskreisel. Vor dem Schloss gibt es einen kleinen Vergnügungspark; daher bleibt die Hauptstraße zwischen Kreisel und Schlossstraße auch nach dem Umzug noch gesperrt.

Für die Band Color-Jet gestalteten Timo Sanzol Rieth und sein Papa Rafael Sanzol auf dem Hof von Michael Mühlbauer (v.l.) einen Flower-Power-Wagen. Foto: Kraus-Vierling

Doch Bassauer und Ried knieten sich mächtig rein, sprachen weitere Vereine an, leisteten Überzeugungsarbeit, sagten Flankierung und Hilfe zu. So konnte zusammen mit "Nachtwächter Stips" als ehrenamtlichem "Ortsgeschichtsberater" und Verfasser der Festzugsbroschüre mit der Zeit doch Thema für Thema vergeben werden – auch dank mehrerer Wagen und Fußgruppen von Edinger Vereinen und Kitas. Bassauer und Ried konnten außerdem zahlreiche nostalgische und zugerfahrene Gastbeiträge von auswärts dazugewinnen. So auch die musikalische Begleitung, gut verteilt über den langen Corso. Wobei die Musikvereinigung 1923 als Neckarhäuser Traditionsorchester mit eigenem 100er-Jubiläum ganz vorn marschiert.

In den letzten Wochen wurde in Scheunen und Höfen fleißig gebaut und gebastelt, wurden Traktoren und andere Gefährte nebst Lenkpersonal organisiert sowie Kostüme und Utensilien besorgt. Wobei man wie 2015 in Edingen wieder wertvolle Leihgaben durch die Stadt Schriesheim und deren großen Kleiderfundus der Mathaisemarkt-Umzüge bekam.

Gemeindehausmeister Peter Kozow und Kollegin Christine Morgan sanierten das rechtzeitig wieder aufgetauchte Schlossmodell vom 1200er-Festzug 1973 (RNZ vom 12. April). Grafikerin Tine Schroth entwarf unentgeltlich die Zugschilder mit den Beiträgen und Akteuren und Julia Baumgartens 1250er-Logo. Angefertigt wurden sie bei Digitaldruck Häfner in Edingen. Überhaupt liefen bei Heinz und Andrea Häfner die Kreativ-Fäden zusammen. Hier wurde in 1500er-Auflage die Broschüre gedruckt, wurden alte Bilder für die Wagenbordwände groß gezogen und vieles mehr.

Jetzt heißt es Daumen drücken für etwas Wetterglück. Zudem hoffen alle Mitwirkenden, dass ihnen die Bevölkerung das kulturelle Engagement und die viele Arbeit durch ihr Interesse dankt und durch einen Zugweg mit bunt geschmückten Häusern, ganz vielen Zuschauern, aber frei von parkenden Autos.

Ab 13 Uhr ist in Neckarhausen die Durchfahrt auf dieser Strecke gesperrt. Grafik: RNZ-Repro