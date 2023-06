Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. (max) Der Gemeinderat der Stadt Freiburg im Breisgau beschloss unlängst, dass dort Schluss sein müsse mit nächtlichem Lärm durch musikspielendes Feiervolk. Also beschloss er eine Regelung, die Musikboxen und auch das Spielen von Instrumenten in öffentlichen Parkanlagen in der Zeit von 23 bis 6 Uhr verbietet.

Nun ist Freiburg einige Hausnummern größer als