Edingen-Neckarhausen. (nip) Weil der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung im April nicht alle Tagesordnungspunkte innerhalb des beschlossenen Zeitfensters bis 22 Uhr abarbeiten konnte, trifft er sich in dieser Woche nun gleich zweimal.

Es geht los am Mittwoch, 24. Mai, zunächst um 17.30 Uhr mit einer Sitzung des Technischen Ausschusses. Um 18 Uhr folgt die erste Sitzung des Gemeinderats, einen Tag später, am Donnerstag, 25. Mai, um 18.30 Uhr die zweite.

Am 24. Mai geht es auch um die Nahversorgung in Neckarhausen. Und die Zeichen stehen gut, dass es einen Kleinstladen "Teo", ein Konzept der Firma Tegut, geben wird. Vorhabenträger wäre die Firma Immocycle GmbH aus Mauer, möglicher Standort wäre der Grünstreifen am westlichen Rand des Freizeitbad-Parkplatzes.

Dabei soll gewährleistet sein, dass auch weiterhin ausreichend Fläche für Dorf- und Vereinsfeste zur Verfügung steht. Geplant ist zunächst ein Vertrag über fünf Jahre. Die Gemeinde trägt die Erschließungskosten in Höhe von 25.000 Euro, erhält im Gegenzug einen Mietzins aus der Überlassung der Fläche.

Weiter auf der Tagesordnung: der Glasfaserausbau in Edingen und Neu-Edingen durch die Deutsche Giganetz, der Bebauungsplan "Edingen-Südwest" und hier die Umstellung auf einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, die Aktualisierung des Feuerwehrbedarfsplans, die Wahl von Schöffen für Schöffengerichte und Strafkammern für die Jahre 2023 bis 2028 und die Digitalisierung der Pestalozzi-Schule, wobei der Gemeinderat hier über unterschiedliche Modelle beraten und entscheiden muss.

Eine Grundsatzentscheidung wird er auch hinsichtlich einer Förderung von investiven Maßnahmen von Kirche, Religions- und Glaubensgemeinschaften treffen müssen. Konkret geht es um zwei Anfragen der Evangelischen Kirchengemeinde Edingen und der Katholischen St.-Andreas-Gemeinde in Neckarhausen.

Die seit Januar 2022 geltenden neuen Vereinsförderrichtlinien sehen keine pauschale Förderung von investiven Maßnahmen bei religiösen und konfessionellen Organisationen mehr vor, sondern Einzelfallentscheidungen. Diese Praxis will die Verwaltung beibehalten.

Am Donnerstag, 25. Mai, findet quasi eine "grüne" Sitzung statt. Hier geht es unter anderem um Anträge der Offenen Grünen Liste auf Einsetzung eines Klimarates und auf umgehende Sanierung eines Daches in Gemeindeeigentum sowie um einen Sachstandsbericht zur Klimaneutralität und Teilnahme am EEA-Zertifizierungsprozess (European Energy Award).