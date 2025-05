Edingen-Neckarhausen. (nip) Im Rahmen des Gemeindejubiläums "50 Jahre Edingen-Neckarhausen", hat die Verwaltung zwei Flohmarkttage organisiert.

Der zweite findet am kommenden Samstag, 17. Mai, ab 10 Uhr, in Edingen und Neu-Edingen statt. Dabei gelten dieselben Rahmenbedingungen wie bereits beim zurückliegenden Flohmarkttag in Neckarhausen: Eine Anmeldung bei der Gemeinde (Formulare auf der Homepage unter www.edingen-neckarhausen.de) ist erforderlich.

Private Verkäufer und Vereine können dann auf ihrem eigenen Grundstück anbieten, was Keller und Dachgeschoss hergeben: Haushaltsgegenstände, Kleidung, Spielzeug, Bücher und andere alte Schätze.

Natürlich kann man auch selbst auf Schnäppchenjagd gehen oder auch nur von Stand zu Stand bummeln, einen Kaffee trinken und sich unterhalten.