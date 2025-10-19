Falschparken kann Leben kosten – Feuerwehr schlägt Alarm
Ein Rettungseinsatz in Edingen wurde für die Feuerwehr zur Geduldsprobe: Falsch geparkte Autos blockierten die Drehleiter. Die Wehr warnt: Im Ernstfall könne das Menschenleben kosten.
Edingen-Neckarhausen. (dani/RNZ) Eigentlich war es ein Einsatz wie jeder andere auch. Doch kaum gestartet, steckte die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen fest – falsch parkende Autos blockierten die Straße. Und das kann im Einsatzfall, wenn jede Sekunde zählt, Leben kosten, wie die Wehr in einer Mitteilung betont.
Am frühen Samstagmorgen rückten die Einsatzkräfte