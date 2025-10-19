Sonntag, 19. Oktober 2025

Falschparken kann Leben kosten – Feuerwehr schlägt Alarm

Ein Rettungseinsatz in Edingen wurde für die Feuerwehr zur Geduldsprobe: Falsch geparkte Autos blockierten die Drehleiter. Die Wehr warnt: Im Ernstfall könne das Menschenleben kosten.

19.10.2025
Weit kam die Drehleiter bei ihrem Einsatz am Samstagmorgen nicht. Schon an der Ecke Gartenstraße/Konkordiastraße, also direkt an der ersten Kreuzung, versperrte ein Falschparker den Weg. Nur mit viel Rangieren der erfahrenen Maschinisten gelang die Anfahrt. Foto: FW

Edingen-Neckarhausen. (dani/RNZ) Eigentlich war es ein Einsatz wie jeder andere auch. Doch kaum gestartet, steckte die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen fest – falsch parkende Autos blockierten die Straße. Und das kann im Einsatzfall, wenn jede Sekunde zählt, Leben kosten, wie die Wehr in einer Mitteilung betont.

Am frühen Samstagmorgen rückten die Einsatzkräfte

Edda Nieber
