Edingen-Neckarhausen. (nip) Im Jahresabschlussgespräch hatte Bürgermeister Florian König bereits angekündigt, dass sich die Personalsituation auf der Fähre noch einmal verschärfen werde. Und er kündigte im Dezember eine Vier-Tage-Woche der Fährverbindung zwischen Neckarhausen und Ladenburg an.

Das ist nun eingetroffen, und die Kommune reiht sich mit den verkürzten Betriebszeiten in einen Trend ein, der auch vor Edingen-Neckarhausen nicht Halt macht: Geschäfte und Gastronomie schränken ihre Öffnungszeiten ein oder schließen ganz. Das betrifft die Metzgerei Stachura, die nur noch vormittags geöffnet hat. Und ebenfalls in Neckarhausen hat die DJK/Fortuna-Gaststätte "Winzli" dichtgemacht, weil Wirt Roberto Barrial Garcia kein Personal mehr zur Verfügung stand.

Nun fällt auf der Fähre die hauptberufliche Fährfrau bedingt durch Krankheit und Rekonvaleszenz für längere Zeit aus. Offenbar ist niemand mehr da, der einspringen kann oder will. Bis auf Widerruf fährt die Fähre deshalb von Montag bis Mittwoch in der Zeit von 7 bis 17 Uhr. Donnerstag bis Samstag fährt sie gar nicht und sonntags nur von 9-13 Uhr.

Wirtschaftlich betrachtet, trage sich die Fähre selbst, hatte König im Dezember gegenüber der RNZ erklärt. Und auch die Fahrgastzahlen sprechen für den Dauerbetrieb, wie es ihn vor der Übernahme in kommunale Hand zuverlässig gab. Doch Personal zu finden, sei schwer, wie König, auch Vorsitzender des Fördervereins Fähre, betonte. Und bilde man selbst aus, verdienten die Kräfte im Anschluss anderswo mehr.

Am Freitag hat die Verwaltung die Fahrzeiten noch einmal wegen andauernder Krankheitszeiten aktualisiert. Achtung, es wird kompliziert: Am 14. Februar fährt die Fähre von 7 bis 17 Uhr (Pause von 11 bis 12 Uhr). Am 18. Februar von 9 bis 17 Uhr (Pause von 13 bis 14 Uhr) und am 20. sowie 21. Februar von 7 bis 17 Uhr (Pause jeweils von 11 bis 12 Uhr). Am 25. Februar fährt sie von 9 bis 17 Uhr und macht von 13 bis 14 Uhr Pause. Ob die Zeiten eingehalten werden können, wird sich zeigen, denn am Sonntag meldete die Gemeinde, dass die Fähre wegen Hochwassers vorerst nicht mehr fährt.