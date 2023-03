Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Neckarhäuser Fähre schippert in unruhigem Fahrwasser. "Die Personalsituation macht uns seit geraumer Weile Sorgen", erklärt Bürgermeister Florian König im Pressegespräch. Deshalb sucht die Gemeinde nun händeringend Fährleute.

König ist zugleich auch Vorsitzender des Fähr-Fördervereins, und der Erhalt der Verbindung zwischen Neckarhausen und Ladenburg liegt ihm am Herzen. Das geht Stabstellenleiterin Thea-Patricia Crebert nicht anders, in deren Zuständigkeit das Transportmittel liegt, seitdem die Kommune es im April 2020 aus privater in öffentliche Hand übernahm.

"Uns blutet auch das Herz an jedem Tag, an dem die Fähre steht", betont sie. Doch weil aktuell lediglich noch Fährfrau Martina Kreuzer aus einer der alten Fährdynastien Vollzeit zur Verfügung steht, ist es jetzt wieder so weit: Bereits im März wird die Fähre hauptsächlich an den Montagen, an dem sie in der Regel weniger frequentiert ist, nicht mehr fahren.

Bereits im letzten Jahr kam es immer wieder zu Stillständen, teils wegen technischer Probleme, teils weil auch da bereits Fährleute fehlten. Jahrhundertelang war die Neckarhäuser Fähre der Inbegriff für Zuverlässigkeit, unterbrochen höchstens durch widriges Wetter. "Da stand aber eben noch die ganze Fährfamilie dahinter", sagt Martina Kreuzer, die seit 2020 bei der Gemeinde angestellt ist.

Als die RNZ vor einem knappen Jahr mit Crebert über die Personalsituation auf dem Boot sprach, gab es noch zwei Vollzeitkräfte und mehrere Minijobber. Drei Personen hat die Kommune selbst ausbilden lassen, doch diese sind am Ende nicht geblieben, und die Vollzeitkräfte haben gekündigt. Dabei würde die Verwaltung viel ermöglichen und sich flexibel bei der Gestaltung der Dienstzeiten zeigen, sagt die Stabsstellenleiterin.

Nun sucht die Kommune ab sofort neue Leute. "Wir bräuchten drei Vollzeitkräfte – der Haushalt gibt das auch her", sagt König. Und auch eine Verpachtung ist nicht undenkbar. An externe Interessenten, vielleicht aus den Binnenhäfen in Mannheim oder Speyer. Am turnusgemäßen Werftaufenthalt würde sich die Kommune finanziell beteiligen, betont der Bürgermeister. Neckarsteinach hat die Fähre ebenfalls verpachtet, gleichfalls mit kommunalem Zuschuss.