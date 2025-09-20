Samstag, 20. September 2025

Plus Edingen-Neckarhausen

Am "Zollstockhaus" scheiden sich die Geister

Auf 9,2 Hektar entsteht ein Wohnquartier mit 750 Einheiten. Die Kritik am "Zollstockgebäude" für Lärmschutz und bezahlbaren Wohnraum ist groß.

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 47 Sekunden
Die Veranstalter hatten mit rund 250 Interessierten gerechnet, am Ende waren es gut 140. Zusätzlich verfolgten einige die Veranstaltung im Internet. Foto: nip

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. In der Kantine der einstigen Werke von Fred Joachim Schoeps (dann Metzeler, Cooper-Standard, heute Holcim) hat Bürgermeister Florian König eine umfangreiche Gästeliste verlesen. Ihre Länge unterstreiche die Bedeutung des Projekts für die Region, sagte er eingangs einer Bürgerinformationsveranstaltung zur Entwicklung der knapp zehn

