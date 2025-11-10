Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Manche Menschen fahren mit Eintritt ins Rentenalter der Sonne hinterher oder ziehen ganz ins Ausland. Andreas Hemberger hat sich für einen anderen Weg entschieden: Der promovierte Ingenieur für Maschinenbau, Jahrgang 1955, engagiert sich ehrenamtlich unter anderem bei der IGP Partnerschaftsverein und der lokalen Agenda-Gruppe