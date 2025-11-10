Montag, 10. November 2025

Aktiver Ruheständler rettete DJK/Fortuna

Andreas Hemberger ließ sich auf außerordentlicher Versammlung zum Vorsitzenden wählen - Vereinsgaststätte jetzt mit kaukasischer Küche

10.11.2025 UPDATE: 10.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Geschafft, der Vorstand ist gewählt (v. l.): Udo Döbele, Peter Jörder, Karin Müller, Vorsitzender Andreas Hemberger, Andreas Müller, Dominik Häfner und Marie Müller. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Manche Menschen fahren mit Eintritt ins Rentenalter der Sonne hinterher oder ziehen ganz ins Ausland. Andreas Hemberger hat sich für einen anderen Weg entschieden: Der promovierte Ingenieur für Maschinenbau, Jahrgang 1955, engagiert sich ehrenamtlich unter anderem bei der IGP Partnerschaftsverein und der lokalen Agenda-Gruppe

