Aktiver Ruheständler rettete DJK/Fortuna
Andreas Hemberger ließ sich auf außerordentlicher Versammlung zum Vorsitzenden wählen - Vereinsgaststätte jetzt mit kaukasischer Küche
Von Nicoline Pilz
Edingen-Neckarhausen. Manche Menschen fahren mit Eintritt ins Rentenalter der Sonne hinterher oder ziehen ganz ins Ausland. Andreas Hemberger hat sich für einen anderen Weg entschieden: Der promovierte Ingenieur für Maschinenbau, Jahrgang 1955, engagiert sich ehrenamtlich unter anderem bei der IGP Partnerschaftsverein und der lokalen Agenda-Gruppe