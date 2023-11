Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Das Trinkwasser im Ortsnetz Eberbach muss weiterhin abgekocht werden. Noch immer ist nicht klar, welche Coliformen Keime die Gesundheit gefährden könnten. Nach Angaben von Daniel Rupp, Teamleiter bei den zuständigen Städtischen Diensten Eberbach, ist auch die Ursache für die Verunreinigung noch nicht gefunden.

"Wir können zurzeit nur sagen, dass coliforme Keime festgestellt worden sind. Diese können biologischen Ursprungs, etwa durch Insekten, oder menschlichen Ursprungs sein", erklärt Rupp. Dies sollen jetzt weitere Analysen durch das Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe klären.

Die Trinkwasserqualität werde in Eberbach regelmäßig einmal im Monat überprüft. Bei einer solchen routinemäßig entnommenen Trinkwasserprobe hat das ausführende Labor am vergangenen Mittwoch die mikrobiologische Belastung festgestellt und gemeldet.

Daraufhin hat das Gesundheitsamt ein vorbeugendes Abkochgebot für das Stadtgebiet Eberbach und die Ortsteile Lindach, Friedrichsdorf, Gaimühle sowie den Neckarrain in Pleutersbach und die Rockenenauer Straße erlassen. Die Städtischen Dienste Eberbach informierten zudem die Bevölkerung bis hin zum Aushang von Zetteln in städtischen Gebäuden.

Gleichzeitig begannen sie mit einer kurzfristig hochdosierten Chlorierung der genannten Bereiche. In Absprache mit dem Gesundheitsamt liegt die Dosis bei 0,6 Milligramm pro Liter, dauerhaft darf sie bei maximal 0,3 Milligramm pro Liter liegen. Sobald das gut 140 Kilometer lange Wassernetz mit Chlor aktiviert ist, werden die Städtischen Dienste den Wert auf 0,1 Milligramm pro Liter Trinkwasser senken, versichert Rupp.

Dies reiche dann zur Desinfektion vollkommen aus, bestätigt auch Silke Hartmann, Pressesprecherin des Landratsamts: "Die erlaubten und eingesetzten Konzentrationen an Chlor sind für den Menschen und Säugetiere absolut ungefährlich. Die Chlorwerte werden mehrmals täglich und an mehreren Messpunkten im Ortsnetz kontrolliert."

Auf jeden Fall muss das Wasser so lange abgekocht werden, bis das Gesundheitsamt die Anordnung aufhebt. Kochen heißt, dass das Wasser kurz aufsprudeln muss. Erst dann ist die keimtötende Wirkung erreicht. Die Temperatur in einer Kaffeemaschine reicht also nicht zum Abtöten der Keime aus.

Auch hier rät Rupp, das Wasser vorher abzukochen. Gleiches gilt natürlich für das Wasser, mit dem man sich die Zähne putzt oder Gemüse wäscht. Zur Reinigung von Geräten und Behältern, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sollte man ebenfalls abgekochtes Wasser nutzen. Auch seinen vierbeinigen Lieblingen tut man Gutes, wenn man sie in diesem Fall "wie Menschen" behandelt. Für Aquarien ist durch Chlor desinfiziertes Wasser jedoch nicht geeignet.

"Aus dem Nachweis Coliformer Keime ist nicht zwingend eine direkte Gesundheitsgefährdung abzuleiten. Diese geben einen Hinweis auf einen nicht ordnungsgemäßen Zustand des Versorgungssystems. In Folge dieses nicht ordnungsgemäßen Zustandes können eventuell auch gesundheitsgefährdende Keime in das Trinkwassersystem gelangen", erklärt Hartmann.

Die Städtischen Dienste tun sich weiterhin damit schwer, der Ursache der Verunreinigung auf die Spur zu kommen. Immer wieder belasten Coliforme Keime das Trinkwasser, 2014 war die tagelange fäkale Verschmutzung durch E.coli-Bakterien im Eberbacher Trinkwasser dramatisch.

Zuletzt war das Leitungsnetz Ende August für längere Zeit mikrobiologisch belastet. Damals wurde der anhaltende starke Regen als (mögliche) Ursache genannt. Dies liegt auch diesmal wieder nahe. Eberbach bezieht sein Wasser ausschließlich durch Quellen in der Region. Diese seien "prinzipiell oberflächenbehaftet", sagt Rupp. "Die Trübungen kommen durch Starkregen in die Quellen. Sie werden momentan elektronisch gemessen. Bei zu hoher Trübung wird die Quelle automatisch abgeschaltet, sodass kein Wasser mehr gefördert wird."

Große Hoffnung setzt Rupp in das neue Wasserwerk Dürrhebstal: "In die neuen Anlagen werden Ultrafiltrationsanlagen eingebaut, die die Sicherheit erhöhen."

Update: Donnerstag, 23. November 2023, 18.15 Uhr

Abkochgebot für Trinkwasser bleibt bestehen

Eine Laboranalyse ergab, dass das Trinkwasser verunreinigt sein könnte. Jetzt hat das Gesundheitsamt reagiert.

Eberbach. (dpa) Das am Mittwoch ausgerufene Abkochgebot für das Trinkwassernetz in Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis wird aufrechterhalten. Es seien am Vortag bereits neue Proben genommen worden, die Auswertung dauere in der Regel 48 Stunden, teilte das Gesundheitsamt des Kreises am Donnerstag mit. Bei Trinkwasseruntersuchungen waren zuvor sogenannte Coliforme Keime festgestellt worden.

Informationen des Umweltbundesamts zufolge sind derartige Keime vor allem für gesundheitlich vorbelastete Menschen gefährlich. Sie können demnach unter anderem Wundinfektionen, Lungenentzündungen und Septikämien auslösen. Häufig seien sie zudem resistent auf Antibiotika. In Eberbach hat es den bisherigen Angaben nach bislang jedoch keine Erkrankungsfälle im Zusammenhang mit den Keimen gegeben.

Das Abkochgebot gilt für die Stadt Eberbach selbst sowie für die Ortsteile Lindach, Friedrichsdorf, Gaimühle, sowie teilweise Pleutersbach und Rockenau. Zudem wurde eine vorbeugende Chlorierung eingeleitet.

Laut dem Gesundheitsamt gilt das Abkochgebot solange, bis im gesamten betroffenen Leitungsnetz eine Chlor-Konzentration von mindestens 0,1 Milligramm pro Liter nachgewiesen werden kann. Die Behörden wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass mit Chlor desinfiziertes Wasser nicht für Aquarien geeignet ist.

Update: Donnerstag, 23. November 2023, 13.45 Uhr

Trinkwasser muss schon wieder abgekocht werden

Eberbach. (momo) Erneut gibt es im Eberbacher Trinkwasser eine mikrobiologische Belastung. Das ergaben Untersuchungen des Leitungsnetzes am Dienstag, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Am Mittwoch sei man vom Labor informiert worden, dass Coliforme Keime gefunden wurden. Daher könne eine Verunreinigung des Ortsnetzes Eberbach nicht sicher ausgeschlossen werden.

Aus diesem Grund hat das Gesundheitsamt des Landratsamtes bis auf Weiteres ein vorbeugendes Abkochgebot erlassen.

Betroffen sind:

Eberbacher Stadtgebiet

Friedrichsdorf

Gaimühle

Lindach

Pleutersbach (Neckarrain)

Rockenau (Rockenauer Straße)

Beim Abkochen muss das Wasser kurz aufsprudeln, um etwaige Keimbelastung zu eliminieren.

Das gilt auch für Wasser, das zwar nicht zum Trinken bestimmt ist, aber bei der Herstellung oder Bearbeitung von Lebensmitteln unmittelbar oder mittelbar mit diesen in Berührung kommt (Salat, Zähne putzen). Auch bei der Reinigung von Geräten oder Gefäßen sei das zu beachten.

Als vorbeugende Maßnahmen werden die genannten Bereiche gechlort und es werden weitere Proben entnommen, bis Keimfreiheit (wieder) nachweisbar ist. Auch der Chlorgehalt wird regelmäßig kontrolliert. Mit Chlor desinfiziertes Wasser ist außerdem für Aquarien ungeeignet.

Für Rückfragen stehen die Städtische Dienste Eberbach unter der Rufnummer 06271/92090 zur Verfügung.

Aktuelle Informationen gibt es auch unter www.stadtwerke-eberbach.de und www.eberbach.de.