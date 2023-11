Eberbach. (dpa) Das am Mittwoch ausgerufene Abkochgebot für das Trinkwassernetz in Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis wird aufrechterhalten. Es seien am Vortag bereits neue Proben genommen worden, die Auswertung dauere in der Regel 48 Stunden, teilte das Gesundheitsamt des Kreises am Donnerstag mit. Bei Trinkwasseruntersuchungen waren zuvor sogenannte Coliforme Keime festgestellt worden.

Informationen des Umweltbundesamts zufolge sind derartige Keime vor allem für gesundheitlich vorbelastete Menschen gefährlich. Sie können demnach unter anderem Wundinfektionen, Lungenentzündungen und Septikämien auslösen. Häufig seien sie zudem resistent auf Antibiotika. In Eberbach hat es den bisherigen Angaben nach bislang jedoch keine Erkrankungsfälle im Zusammenhang mit den Keimen gegeben.

Das Abkochgebot gilt für die Stadt Eberbach selbst sowie für die Ortsteile Lindach, Friedrichsdorf, Gaimühle, sowie teilweise Pleutersbach und Rockenau. Zudem wurde eine vorbeugende Chlorierung eingeleitet.

Laut dem Gesundheitsamt gilt das Abkochgebot solange, bis im gesamten betroffenen Leitungsnetz eine Chlor-Konzentration von mindestens 0,1 Milligramm pro Liter nachgewiesen werden kann. Die Behörden wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass mit Chlor desinfiziertes Wasser nicht für Aquarien geeignet ist.

Update: Donnerstag, 23. November 2023, 13.44 Uhr

Trinkwasser muss schon wieder abgekocht werden

Eberbach. (momo) Erneut gibt es im Eberbacher Trinkwasser eine mikrobiologische Belastung. Das ergaben Untersuchungen des Leitungsnetzes am Dienstag, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Am Mittwoch sei man vom Labor informiert worden, dass coliforme Keime gefunden wurden. Daher könne eine Verunreinigung des Ortsnetzes Eberbach nicht sicher ausgeschlossen werden.

Aus diesem Grund hat das Gesundheitsamt des Landratsamtes bis auf Weiteres ein vorbeugendes Abkochgebot erlassen.

Betroffen sind:

Eberbacher Stadtgebiet

Friedrichsdorf

Gaimühle

Lindach

Pleutersbach (Neckarrain)

Rockenau (Rockenauer Straße)

Beim Abkochen muss das Wasser kurz aufsprudeln, um etwaige Keimbelastung zu eliminieren.

Das gilt auch für Wasser, das zwar nicht zum Trinken bestimmt ist, aber bei der Herstellung oder Bearbeitung von Lebensmitteln unmittelbar oder mittelbar mit diesen in Berührung kommt (Salat, Zähne putzen). Auch bei der Reinigung von Geräten oder Gefäßen sei das zu beachten.

Als vorbeugende Maßnahmen werden die genannten Bereiche gechlort und es werden weitere Proben entnommen, bis Keimfreiheit (wieder) nachweisbar ist. Auch der Chlorgehalt wird regelmäßig kontrolliert. Mit Chlor desinfiziertes Wasser ist außerdem für Aquarien ungeeignet.

Für Rückfragen stehen die Städtische Dienste Eberbach unter der Rufnummer 06271/92090 zur Verfügung. Aktuelle Informationen finden sich auch unter www.stadtwerke-eberbach.de und www.eberbach.de.