Mittwoch, 17. September 2025

Plus Durch Versehen aufgeflogen

War der 29-jährige Schönauer Teil eines Drogen-Dealer-Netzwerks?

Er soll kiloweise Drogen verkauft haben. Ins Visier der Ermittler geriet er durch ein Versehen. Das Urteil fällt am Donnerstag.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 55 Sekunden
Das Heidelberger Landgericht. Archiv-Foto: Dorn

Schönau/Heidelberg. (yhug) Drogen, verdeckte Ermittlungen, Hausdurchsuchungen, Codenamen: Am Heidelberger Landgericht wird seit Dienstag der Fall eines 29-jährigen mutmaßlichen Drogendealers verhandelt.

Er soll aus seiner Wohnung in Schönau mindestens seit Ende 2024 bis zu seiner Verhaftung im Februar 2025 einen "schwunghaften" Handel mit Cannabis, Kokain und anderen Drogen geführt

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Yannick Hug
