Schönau/Heidelberg. (yhug) Drogen, verdeckte Ermittlungen, Hausdurchsuchungen, Codenamen: Am Heidelberger Landgericht wird seit Dienstag der Fall eines 29-jährigen mutmaßlichen Drogendealers verhandelt.

Er soll aus seiner Wohnung in Schönau mindestens seit Ende 2024 bis zu seiner Verhaftung im Februar 2025 einen "schwunghaften" Handel mit Cannabis, Kokain und anderen Drogen geführt