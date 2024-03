Sandhausen/Heidelberg. (luw) "Ich fordere Sie hiemit auf, die Erbpachtgrundstücke in Sandhausen Heidenäckerstr 2-22 kostenlos an die Erbpachtnehmer zu überschreiben – andernfalls werde ich das Trinkwasser von Heidelberg und Sandhausen mit Rezin kontaminieren."

Dieser mit "Androhung von Kontaminierung des Trinkwassers" überschriebene Brief ist – samt der hier zitierten Rechtschreibfehler – unter anderem an die RNZ-Redaktion in der Heidelberger Neugasse versandt worden. Die Polizei ermittelt in der Angelegenheit. Ein wortgleicher Brief ging nach RNZ-Informationen auch an die "Stiftung Schönau", Eigentümerin der genannten Grundstücke. Eine Sprecherin der Stiftung wollte die Angelegenheit auf Anfrage nicht kommentieren.

Der Brief ist offenbar mit Schreibmaschine geschrieben, ein Absender ist nicht angegeben. Die Polizei sicherte das Papier als Beweismittel. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher der Beamten nun, dass die Ermittlungen der Kriminalpolizei vier Wochen nach Eingang des Schreibens nicht abgeschlossen seien. Dementsprechend könne man auch keine weiteren Informationen zum Fall nennen.

Von Anwohnern der Heidenäckerstraße erfuhr die RNZ, dass die "Stiftung Schönau" Eigentümerin der im Brief genannten Grundstücke ist: ein Unternehmen der Evangelischen Landeskirche in Baden, das nach eigenen Angaben "durch die Investition in Immobilienfonds, die Vergabe von Erbbaurechten sowie aus Vermietung, Verpachtung und Forstwirtschaft Erlöse erzielt".

"Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keinerlei Auskünfte zu unseren Kunden und Vertragsverhältnissen geben", sagte Stiftungssprecherin Christine Flicker nun auf Anfrage der Redaktion. Angesichts der im Brief verwendeten Begriffe ergänzte sie noch: "Die korrekte Bezeichnung ist ,Erbbaurecht’, die ,Erbpacht’ wurde 1947 in Deutschland abgeschafft." So bedient sich die "Stiftung Schönau" ebenso wie viele andere kirchlichen Institutionen häufig des Erbbaurechts für ihre Grundstücke: Gegen Zahlung eines sogenannten Erbbauzinses kann man das Recht erwerben, auf einem entsprechenden Grundstück beispielsweise ein Wohnhaus zu errichten.

Die Stiftung bleibt Eigentümerin des Grundstücks, während das Gebäude dem "Erbbaurechtsnehmer" gehört. Als Vorteil des Erbbaurechts gilt, dass Interessenten auch ohne viel Eigenkapital an Wohneigentum gelangen können.

Doch warum schreibt nun jemand so einen Brief? Darüber lässt sich aufgrund der dünnen Informationslage aktuell nur spekulieren. Den auf den betreffenden Grundstücken wohnenden Menschen, die die RNZ im Rahmen ihrer Recherche erreichte, sind nach eigenen Angaben jedenfalls keine Hinweise auf etwaige Unstimmigkeiten oder ähnliche Probleme im Zusammenhang mit dem Erbbaurecht bekannt.

Vorausgesetzt werden kann indes, dass der unbekannte Absender in seinem Schreiben das Gift Rizin – und nicht "Rezin" – meint, mit dem er angeblich das Trinkwasser verunreinigen wolle: Dieses Protein stammt aus den Samen des sogenannten Wunderbaums und kann bei Verzehr schon in kleinsten Mengen tödlich wirken. Allgemein gilt es jedoch als sehr unwahrscheinlich, dass eine solche Drohung in die Tat umgesetzt wird.

Und selbst wenn der Briefschreiber über einen Zugang zum Trinkwassernetz von Sandhausen und Heidelberg verfügen sollte, bliebe der Polizei immer noch etwas Zeit für die Ermittlungen. Im letzten Satz des Schreibens wird nämlich eine Frist gesetzt: "Überschreiben Sie die Grundstücke bis zum 30. April" ...