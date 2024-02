Weinheim. (web) Man wird ihn von der Justizvollzugsanstalt in den Verhandlungsraum bringen: Ein zuletzt in Weinheim arbeitender Psychiater muss sich ab kommendem Montag, 5. Februar, 9 Uhr, vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Dem 1974 geborenen Arzt wird vorgeworfen, in zahlreichen Fällen ohne Begründung Betäubungsmittel verschrieben zu haben. Eine Frau (Jahrgang 1969) ist wegen Beihilfe

