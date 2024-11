Dossenheim/Eppelheim. (bmi) Der Akku eines Fahrrads hat den Brand eines Gartenhauses am Dienstagvormittag in der Bachstraße ausgelöst. Zum zweiten Mal binnen drei Tagen wurde auf diese Weise ein größeres Feuer verursacht: Bekanntlich hatte der technische Defekt eines E-Bike-Akkus am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Eppelheimer Hauptstraße Schaden in Höhe von 250.000 Euro angerichtet, in Dossenheim berichtet die Polizei am Mittwoch von 60.000 Euro.

Zwei durch E-Bike-Akkus ausgelöste Brände in so kurzer Zeit sind Zufall, eine Häufung ist im Rhein-Neckar-Kreis nicht zu beobachten: Das ist unisono das Fazit von Polizeisprecher Michael Klump und Patrick Janowski, stellvertretender Kreisbrandmeister. Letzterer war bei beiden Bränden mit vor Ort und schildert die besondere Herausforderung für die Feuerwehr: "Akkus werden extrem heiß, wenn sie Feuer fangen – egal ob von Rad, Auto oder anderen Geräten. Das ist eine ganz andere Nummer, was Intensität und giftige Gase angeht, als etwa ein ,normaler Wohnungsbrand.’"

Entsprechend viel Wasser, Zeit und Einsatzkräfte beansprucht das Löschen. So kämpften in Dossenheim drei Wehren erfolgreich eine Stunde lang gegen das Übergreifen der Flammen von einem Schuppen auf das Haus. Glück im Unglück in Eppelheim war die unmittelbare Nähe des Einsatzortes zum Feuerwehrhaus. Hier konnten die Einsatzkräfte den brennenden Akku aus der Wohnung entfernen und draußen ablöschen. Der Wasserschaden hielt sich so in Grenzen, dennoch ging eine Viertelmillion Euro an Wert verloren.

Janowski empfiehlt, E-Akkus auf keinen Fall im Wohnbereich aufzubewahren oder gar zu laden – wohlwissend, dass dies gerade in Mietverhältnissen oft mindestens schwierig ist. Die Geräte selbst sollten stets nur beaufsichtigt und nicht über Nacht geladen werden. Nur mit Originalzubehör und nicht auf oder nahe bei Heizungen.

Update: Mittwoch, 6. November 2024, 20.12 Uhr

E-Bike-Akku löste Wohnungsbrand in Eppelheim aus

Eppelheim. (fhs) Starker Qualm war in der Hauptstraße neben Brandgeruch am Samstagabend gegen 18.30 Uhr wahrzunehmen: In einem Mehrfamilienhaus war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt wurden zwölf Personen evakuiert. Glücklicherweise wurde davon nur eine Person leicht verletzt. Diese kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus.

Für die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Eppelheim wurde die Hauptstraße bis zur Einmündung Heinrich-Schwegler-Straße für Autos wie für die Straßenbahnlinie 22 voll gesperrt. Nach Polizeiangaben wurde der Verkehr allerdings nur geringfügig beeinträchtigt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle drang bereits schwarzer Rauch aus Fenstern auf beiden Seiten des Gebäudes aus der Wohnung im ersten Obergeschoss. Auch das Treppenhaus war verraucht. Dies schnitt Bewohnern der Nachbarwohnungen den Fluchtweg ab. Einige Personen hatten sich laut Feuerwehr auf ihre Balkone geflüchtet, da der Rauch bereits in die anderen Wohnungen eindrang.

Foto: Feuerwehr Eppelheim

Die Feuerwehrleute begannen sofort, mit zwei C-Rohren und mehreren Trupps unter Atemschutz in der vollflächig brennenden Wohnung zu löschen. Dies zeigte schnell Wirkung. Sechs eingeschlossene Bewohner wurden mit Fluchthauben durch das Treppenhaus evakuiert. Das sind besondere Schutzhauben mit Filtern gegen gefährliche Rauchgase.

Die Brandwohnung selbst war leer. Eine gerettete Person kam nach dem Einatmen von Rauchgasen zur Beobachtung in eine Heidelberger Klinik. Insgesamt waren acht Feuerwehr-Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Sie bekämpften immer wieder aufflammende Glutnester. Treppenhaus und Wohnung wurden belüftet, um sie rauchfrei zu bekommen.

Im Rahmen der Nachlöscharbeiten wurden große Teile der verbliebenen Brandlast in einen bereitgestellten Container gebracht und dort gewässert. Abschließend wurde ein Schaumteppich in der Wohnung ausgelegt, um ein erneutes Aufflammen des Feuers zu unterbinden. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden konnte und die Löschmaßnahmen nach beinahe fünf Stunden beendet waren, wurden erste Ermittlungen am Brandort vorgenommen.

Die Polizei teilte am Sonntagvormittag mit, dass derzeit von einem technischen Defekt eines E-Bike-Akkus als Brandursache ausgehe. Die Gesamthöhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 250.000 Euro.

Im Einsatz waren über 55 Einsatzkräfte mit insgesamt 19 Fahrzeugen von der Freiwilligen Feuerwehr Eppelheim, der Freiwilligen Feuerwehr Plankstadt, der Berufsfeuerwehr Heidelberg mit ihrer Drehleiter, vom Rettungsdienst aus Heidelberg und vom DRK Eppelheim.

Update: Sonntag, 3. November 2024, 21 Uhr