Dossenheim/Heidelberg. (cm) Autofahrer, aufgepasst: Am morgigen Dienstag, 4. April, startet die Sanierung der Landesstraße 531 (L531) bei Dossenheim zwischen der Bundesstraße 3 (B3) und der Anschlussstelle der Autobahn 5 (A5). Hierfür ist eine abschnittsweise Vollsperrung notwendig. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird die schadhafte Fahrbahndecke saniert. Auf einer Länge von 2,8 Kilometern und einer Fläche von rund 21.000 Quadratmetern wird die Asphaltdeck-, Asphaltbinder- und stellenweise die Asphalttragschicht erneuert und damit die Verkehrssicherheit erhöht, wie die Behörde mitteilte. Die Baumaßnahme ist in fünf Bauphasen unterteilt und soll voraussichtlich Ende Juli 2023 abgeschlossen werden. Während der einzelnen Bauphasen werden die jeweiligen Streckenabschnitte der L531 voll gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet, so das Regierungspräsidium.

Die Arbeiten für die erste Bauphase starten am Dienstag, 4. April, und werden voraussichtlich bis Freitag, 21. April, abgeschlossen. Der betroffene Streckenabschnitt verläuft von der Einmündung der L531 in die B3 bis zum Dossenheimer Gewerbegebiet beim Raiffeisen-Markt. Die direkte Zufahrt zum Gewerbegebiet und zur L531 über die B3 in dieser Zeit ist nicht möglich. Die Umleitung wird laut Regierungspräsidium ausgeschildert und führt über die Schwabenheimer Straße in Fahrtrichtung Autobahn-Anschlussstelle. Vor dem Start der Arbeiten werden außerdem Vermessungsarbeiten durchgeführt, durch die aber keine Einschränkungen entstehen.

Im Anschluss an die erste Bauphase werden voraussichtlich ab Freitag, 21. April, die Arbeiten im nächsten Abschnitt beginnen. In der zweiten Bauphase wird der Teilabschnitt der L531 vom Dossenheimer Gewerbegebiet beim Raiffeisen-Markt bis zur Boschstraße saniert. Die Umleitung zur Autobahn-Anschlussstelle führt – wie in der ersten Bauphase – über die Schwabenheimer Straße. Die direkte Zufahrt zum Dossenheimer Gewerbegebiet über die B3 ist in diesem Bauabschnitt wieder möglich.

In den darauffolgenden Bauphasen wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Autobahn-Anschlussstelle saniert. Das Karlsruher Regierungspräsidium will hierzu später weitere Details bekanntgeben. "Da die Asphaltarbeiten stark witterungsabhängig sind, kann es zu Verzögerungen im Bauablauf und damit verbundenen Termine kommen", teilte die Behörde dazu mit.

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme betragen rund 1,05 Millionen Euro und werden vom Land getragen. Die Verkehrsführung während der Bauzeit sei mit der Verkehrspolizei, den betroffenen Kommunen und den Straßenverkehrsbehörden abgestimmt worden.