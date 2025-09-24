Von Sabine Hebbelmann

Nußloch. Man hätte früher prüfen müssen, ob der Antrag Aussicht auf Erfolg hat, bekannte Bürgermeister Joachim Förster nun in öffentlicher Gemeinderatssitzung. Auch räumte er ein, dass er den Gemeinderat früher und umfassender hätte einbinden müssen. Es sei der Gemeinde aber kein Schaden entstanden, versicherte er.

"Oase Steinbruch" war der