Mittwoch, 24. September 2025

Plus Doch kein Steinbruch-Umbau

Nußlochs "Oase Steinbruch" ist gescheitert

Zu früh hatte man sich über eine 560.000 Euro Förderung für die Umgestaltung gefreut. Doch Antragshürden waren zu hoch gewesen. Die Verwaltung räumt nun Fehler ein.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 9 Sekunden
Mit den geplanten Maßnahmen am Steinbruch wird es wohl nichts. Foto: Hebbelmann

Von Sabine Hebbelmann

Nußloch. Man hätte früher prüfen müssen, ob der Antrag Aussicht auf Erfolg hat, bekannte Bürgermeister Joachim Förster nun in öffentlicher Gemeinderatssitzung. Auch räumte er ein, dass er den Gemeinderat früher und umfassender hätte einbinden müssen. Es sei der Gemeinde aber kein Schaden entstanden, versicherte er.

"Oase Steinbruch" war der

