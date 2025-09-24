Nußlochs "Oase Steinbruch" ist gescheitert
Zu früh hatte man sich über eine 560.000 Euro Förderung für die Umgestaltung gefreut. Doch Antragshürden waren zu hoch gewesen. Die Verwaltung räumt nun Fehler ein.
Von Sabine Hebbelmann
Nußloch. Man hätte früher prüfen müssen, ob der Antrag Aussicht auf Erfolg hat, bekannte Bürgermeister Joachim Förster nun in öffentlicher Gemeinderatssitzung. Auch räumte er ein, dass er den Gemeinderat früher und umfassender hätte einbinden müssen. Es sei der Gemeinde aber kein Schaden entstanden, versicherte er.
"Oase Steinbruch" war der
