Schon immer wollte er seinen ihm anvertrauten Gläubigen geistlicher Begleiter sein und sie nicht "abkanzeln", sagt er über sich. Ganz im Sinne von Jesus Christus, der für Pfarrer Grammetbauer nicht in erster Linie der Richter der Welt, sondern der gute Hirte ist. Dafür gab es in seiner Pfarrei viel Zuspruch, mit Unterstützung einer ganzen Reihe ehrenamtlich Engagierter, die sich auch stets dankbar zeigten für die würdevolle Gestaltung der Messfeiern.

Seine erste Kaplanstelle fand Grammetbauer in Lauf bei Bühl, um anschließend in Rot und Hockenheim weitere Erfahrungen zu sammeln, ehe er in Plankstadt seine erste Pfarrstelle antrat. Er wusste um die Interessen seiner jungen Pfarrangehörigen, auch in Bezug auf Wünsche bei der Liturgiegestaltung mit modernem kirchlichen Liedgut. Für Furore sorgte dort die Gründung einer Jugendband zur Umrahmung von Gottesdiensten oder anderen kirchlichen Anlässen.

1946 geboren, bekam der Jubilar die Folgen des Zweiten Weltkriegs gleich zu spüren: Seine Familie musste die böhmische Heimat verlassen und kam nach einigen Zwischenstationen schließlich nach Karlsruhe. Das Abitur legte er im Bruchsaler Paulusheim ab, um in Freiburg und München Theologie zu studieren. Nach dem Diakonatsjahr in Mannheim fand am 31. Mai 1973 im Freiburger Münster die Priesterweihe statt.

Dielheim/Wiesloch. (köpa) Viele Dankesworte und Zeichen der Wertschätzung erreichten Pfarrer i. R. Rudolf Grammetbauer, als er mit einer Festmesse in Dielheim sein goldenes Priesterjubiläum feierte.

Seit 27 Jahren wirkt der Jubilar nun als Pfarrer der Gemeinde Heilig Kreuz Balzfeld-Horrenberg, für ein paar Jahre war er zusätzlich als Leiter der neu geschaffenen Seelsorgeeinheit Dielheim-Balzfeld aktiv. Diese Doppelfunktion führte er ab 2008 aus – bis zur Gründung der größeren Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim. Als Seelsorger von Balzfeld-Horrenberg setzte er sich stark für seine Gemeinde ein, wie vielfach bei der Feier zu hören war. So war er Mitinitiator für das Gemeindehaus Horrenberg 2001. Die Renovierung der Balzfelder Maria-Hilf-Kapelle 1998/99 entsprang ebenfalls seiner Initiative, hinzu kam 2015/16 eine Innenrenovierung der Balzfelder Kirche.

Seit Dezember 2021 befindet sich Pfarrer Grammetbauer im wohlverdienten Ruhestand, befreit von den täglichen Amtsgeschäften, die seiner Gesundheit mehr und mehr zusetzten. Dennoch ist er Priester und Seelsorger geblieben, der dankbar zurückblickt und mit den Worten resümiert: "Alles war sehr gut". Obwohl er seinen Wohnsitz inzwischen nach Hockenheim verlegt hat, kommt Pfarrer Grammetbauer gerne und regelmäßig zurück in die Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim, um mit den Gläubigen Gottesdienst zu feiern, Krankensalbungen zu spenden oder Kinder zu taufen.

So waren viele Gläubige und Wegbegleiter in die Dielheimer Pfarrkirche St. Cyriak gekommen, um Dankbarkeit für sein Wirken zum Ausdruck zu bringen. Schon beim Einzug gaben viele Ministranten, sowohl aktive als auch ehemalige, dem Jubilar ein starkes Zeichen der Verbundenheit. Den Gottesdienst selbst zelebrierte Grammetbauer mit dem Leiter der Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim, Bernhard Pawelzik, der seinen Mitbruder augenzwinkernd als "Bernhardiner" bezeichnete: Beide Priester gingen aus der Pfarrei St. Bernhard in Karlsruhe hervor.

Pawelzik charakterisierte den Jubilar als Menschen, der immer das Große und Ganze vor Augen hatte, so, wie es auch dem Seligen Bernhard von Baden, Schutzpatron der Heimatpfarrei, nachgesagt wird. "Die Liebe Christi drängt uns": So lautete der Primizspruch Grammetbauers vor 50 Jahren. Umso mehr dränge ihn bis heute der Wunsch, mit seinem seelsorgerischen Tun auch im Ruhestand den Menschen die Liebe Gottes zu verkünden.

Dafür dankte ihm Horrenbergs Ortsvorsteher Harald Seib, der in kurzen Worten die 27 Jahre priesterlichen Wirkens in der Pfarrei Heilig-Kreuz schilderte. Große Dankbarkeit drückte auch Jürgen Ritz vom Pfarrgemeinderat aus Dielheim aus und Beate Ringel überreichte fürs Gemeindeteam ein Erinnerungsbild. Die letzen Dankesworte blieben Pfarrer Grammetbauer vorbehalten.

Sie galten Andrea Hertle, die den Altarraum mit Blumenschmuck dekoriert hatte. Ebenso Martin Ritz, der die Feier mit seinen Sängern von "Nova Cantica" und den Instrumentalisten eindrucksvoll gestaltet habe. Auch die Organisatoren Nico Wagenblaß, Birgit Woidschützke und Ingrid Fischer wurden gewürdigt. Gerne wurde danach die Einladung des Jubilars zum Stehempfang auf dem Kirchplatz angenommen.