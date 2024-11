Von Konrad Bülow

Dielheim. Es müssen Dutzende Pistolenschüsse gewesen sein, die vor einem halben Jahr in Dielheim durch die Nacht auf Pfingstsonntag hallten. 28 Kugeln des Kalibers 7,65 Millimeter zählte die Polizei später in der Tür zu einer Wohnung, weitere in der Hauswand, unterhalb eines Fensters. Und eine weitere, die letzte, soll den Bewohner aus kurzer Distanz in