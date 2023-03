Rauenberg. (red) "Tango trifft Wein" – das ist eine Wortkombination, die zumindest nicht alltäglich ist, und unter der man sich zuerst nicht viel vorstellen kann. Mit Leben erfüllt wurden diese drei Worte am Samstagabend im Pferdestall des Rauenberger Winzermuseums. Das "Duo Amacord" spielt dazu auf, die Rauenberger Winzer kredenzten dazu die passenden Weine.

Die Besucher im ausverkauften Pferdestall erlebten einen Abend der besonderen Klasse,. Seit rund fünf Jahren sind Angela und Marco Oberthür in Rauenberg zu Hause. Die Vollblutmusiker haben unter dem Namen "Duo Amacord" schon viele Auftritte gehabt, aber noch nie in ihrer neuen Heimatgemeinde. "Da lag es nahe mit dem Winzermuseum und den Winzern was zu machen, und mit dem Pferdestall hat Rauenberg ja eine geradezu ideale Location für eine solche Veranstaltung", erzählte Marco Oberthür. Winzermuseum und Winzer ließen sich nicht lange bitten und "Tango und Wein" war geboren. "Wir sind immer wieder bereit, neue Wege zu gehen, so war es für uns eine Selbstverständlichkeit dem ,Duo Amacord’ eine Bühne für ihre Musik geben", sagte Museumsdirektor Jochen Kyek.

Beim Publikum kam diese Idee gut an. Lateinamerikanischer und französischer Tango, vorgetragen mit viel Können, zog die Besucher im Pferdestall in den Bann. Angela Oberthür beherrschte bestens ihr Akkordeon. Marco Oberthür spielte die Gitarre ebenso vortrefflich und sorgte im Duett mit dem Akkordeon für einen musikalischen Genuss. Mal wurde gesungen, mal nur instrumental vorgetragen. Die Musik war zum Teil melancholisch, manchmal auch leidenschaftlich, strahlte aber auch viel Lebensfreude aus.

In dem rund 90-minütigen Programm des "Duo Amacord" wurden auch Klassiker wie "le ciel de Paris", "Piazolla" oder "Walzer aus der Jazz-Suite" vorgetragen. Vom "Duo Amacord" wurde das Publikum mitgerissen, zum Ende mussten noch mehrere Zugaben gegeben werden. Einer der Höhepunkte dabei war der Hildegard-Knef-Hit "Für dich soll es rote Rosen regnen" bei dem der Saal kräftig mitsang.

Unter den vielen Besuchern begrüßte Museumsdirektor Kyek auch den Rauenberger Bürgermeister Peter Seithel begrüßte. Das Stadtoberhaupt sagte zu der Musik des Duos, "dass diese einen in Urlaubsstimmung versetzt", und war wie die anderen Besucher des Winzermuseums begeistert von den Darbietungen des Musikerpaares.

Wie es sich gehört für eine Weinbaugemeinde, gab es an diesem Abend die Rauenberger Weine, die vom Vorsitzenden der Rauenberger Winzer, Georg Wipfler, fachkundig besprochen wurden, zu verkosten. Vom Weingut Block wurde ein Cuvée von weißen Pinots zum Auftakt serviert. Aus der Burgunderfamilie gab es anschließend den Auxerrois zu verkosten, sowie einen Chardonnay und Spätburgunder. Die Winzer von Baden steuerten einen Weißherbst vom Spätburgunder bei.