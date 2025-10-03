Freitag, 03. Oktober 2025

Plus Chemiker, Erfinder, Freudenberg-Manager

Ernst Schön ist ein echtes Weinheimer Gesicht

Erinnerung an die Flucht prägte sein Leben: Er setzt sich in einer Vielzahl von Einrichtungen für Schwächere ein.

03.10.2025 UPDATE: 03.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 38 Sekunden
Als Ernst Schön (r.) Anfang August 85 Jahre alt wurde, bekam er Besuch von Oberbürgermeister Manuel Just, der dem Träger des Bundesverdienstkreuzes und vielfachem Wohltäter persönlich gratulierte. Foto: keke

Von Günther Grosch

Weinheim. Ob als Vorstands- oder Aufsichtsratsvorsitzender ehrenamtlich für das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche Baden tätig. Ob in der Behindertenwerkstatt Freudenberg lange Jahre verantwortlich für den Bereich der Werkstätten des "Vereins für Gemeindediakonie und Rehabilitation Mannheim" oder maßgeblich an der Gründung der "Stiftung Diakonie

