Walldorf. (arb) Auf den Bühnen ist wieder einiges los – ein buntes Programm soll die Menschen aus Walldorf und der Region auf die Straßenkerwe locken, von Samstag bis Montag, 19. bis 21. Oktober. Offiziell eröffnet wird die Kerwe am Samstag um 11.45 Uhr mit dem Einzug der Vereine, wo Bürgermeister Matthias Renschler zusammen mit dem Kabarettisten Arnim Töpel die Kerwe eröffnen und den Fassanstich zelebrieren wird.

Schon um 12.30 Uhr beginnt mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr der musikalische Teil, darauf folgt um 15 Uhr das Blasorchester, bevor ab 17.30 Uhr "Big Willy" Lieder aus den vergangenen 50 Jahren spielt. Um 20.30 Uhr wird es rockig, wenn "Surrender" Rock-Klassiker spielt. Auf der Bühne im Oberdorf spielen am Samstag um 17 Uhr "Flo Gallant und Band" und ab 19.45 die Walldorfer "Burnout" mit einer Mischung aus poppiger und rockiger Musik.

Der Sonntag startet auf der Sparkassen-Bühne um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ab 12 Uhr spielt das Akkordeonorchester Walldorf, gefolgt von einem Tanz der KG Astoria Störche um 13.30 Uhr. An eine Vorführung des Budo Club um 14 Uhr schließen um 14.45 Uhr die Storchenküken mit der Show "Die Küken rocken den Dschungel" an, gefolgt von den "Flashdancers". Ab 15.15 Uhr folgt der Auftritt der Stadtkapelle Walldorf, um 17.45 Uhr gibt es Live-Musik von "New Band in Town". Die Bühne im Oberdorf beginnt um 15 Uhr mit einem "Bollywoodtanz"; ab 16.30 Uhr spielen "Stefan Zirkel und So" Cover, bevor das bekannte Duo "Tara und Sten" durch die Musikgeschichte führt.

Für alle Altersgruppen gibt es ein Fahrgeschäft auf dem Lindenplatz, einen Autoscooter und andere Attraktionen auf der Drehscheibe. Zwischen 13 und 18 Uhr lädt die Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag. Der Kerwe-Montag findet am Montag am Astorhaus statt, mit einem musikalischen Kerwe-Ausklang mit Vesper um 16.30 Uhr. Ab 11 Uhr lädt die Freiwillige Feuerwehr ins Feuerwehrhaus.