Hirschberg. (ze) Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen empfingen die Wahlberechtigten zur Bundestagswahl am Sonntagmorgen in Hirschberg. In Leutershausen nutzten das gute Wetter viele Wähler, um frühzeitig ihre Stimme abzugeben und danach zu einer Wanderung oder einer Radtour zu starten. Dementsprechend war an der Martin-Stöhr-Schule, in der die sechs Leutershausener Wahlbezirke ihre Wahllokale hatten, ein ständiges Kommen und Gehen zu beobachten. Um 10 Uhr lag die Wahlbeteiligung hier bereits im Durchschnitt der sechs Bezirke bei knapp 13 Prozent.

Spitzenreiter war dabei der Bezirk "Oberdorf Süd" mit 15,3 Prozent Wahlbeteiligung. Mit jeweils elf Prozent Wahlbeteiligung waren in den Bezirken "Oberdorf Nord" und "Mitteldorf Nord" die wenigsten Wähler bis um 10 Uhr zur Wahl gegangen. "Um 8 Uhr hatten wir schon den ersten Schwung Wähler und jetzt um 10 Uhr einen zweiten Schwung", berichteten die beiden Wahlhelfer im Wahlbezirk "Oberdorf Süd", Nadine Rettig und Karlheinz Treiber, über eine etwas ungleiche Verteilung des Wählerzustroms. Lange Schlangen bildeten sich trotz der recht guten Wahlbeteiligung um diese Uhrzeiten nicht vor den Wahllokalen. "Wir sind ein gut eingespieltes Team", begründete dies Wahlhelfer Thomas Götz für sein Wahllokal des Bezirks "Unterhalb der B 3 Nord".

Etwas weniger stark war die Wählerbeteiligung bis um 10 Uhr in Großsachsen, wo sich die Wahllokale für die dortigen vier Bezirke in der Grundschule befanden. Durchschnittlich lag hier die Beteiligung bei knapp zwölf Prozent. Spitzenreiter war der Bezirk "Nordwest" mit 14,4, das Schlusslicht bildete der "Alte Ortskern Südwest" mit knapp neun Prozent. Im "Alten Ortskern Südwest" hatten die Wahlhelfer bei der Ausgabe der Stimmzettel zudem etwas zusätzliche Arbeit. Dieser Wahlbezirk war nämlich einer von bundesweit knapp 2700 der insgesamt rund 92 000 Wahlbezirke, der für eine sogenannte repräsentative Wahlstatistik von der Bundeswahlleiterin ausgesucht worden war.

Diese Statistik gibt es seit dem Jahr 1953 für Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. Sie gibt Auskunft über die Wahlbeteiligung und das Abstimmungsverhalten nach Geschlecht und Alter. Dafür werden die Geburtenjahrgänge der Wahlberechtigten in sechs Klassen unterteilt, die beispielsweise das Alter von 25 bis 34 oder von 60 bis 69 Jahren umfassen.

Entsprechend dem Geschlecht und dem Alter des Wahlberechtigten, befindet sich auf der Wahlbenachrichtigung ein Buchstabe von A bis M. A steht für männlich, divers oder ohne Angabe der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen. M für weibliche Wählerinnen, die 1955 oder davor geboren wurden.

Die Wahlhelfer mussten nun dem Wahlberechtigten einen Stimmzettel mit dem gleichen Buchstaben aushändigen, damit im Nachhinein festgehalten werden kann, welche Partei von Frauen oder Männern bevorzugt gewählt wurde und welche Partei jüngere beziehungsweise ältere Wähler vorwiegend wählten. Die Daten werden schließlich vom Statistischen Bundesamt hochgerechnet und als Bundes- und Länderergebnisse etwa vier Monate nach der Wahl veröffentlicht.