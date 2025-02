Leimen. (RNZ) In den Wahllokalen bei der Bundestagswahl in Leimen beginnt das emsige auszählen. Die Spannung steigt, die Ergebnisse werden bald erwartet. Wie die Menschen im Ort abgestimmt haben, erfahren Sie an dieser Stelle. Hier bleiben Sie mit aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Hier sehen Sie den Stand der Auszählungen der Erst- und Zweitstimmen in Leimen. Bitte laden Sie die Seite neu für ein Update der Ergebnisse. Die Zahlen aktualisieren sich alle 10 Minuten automatisch.

Hier sehen Sie den Stand der Auszählungen nach Wahlbezirken

