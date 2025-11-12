Nußloch. (cm) Der Wahlausschuss entscheidet am heutigen Mittwoch, ob Amtsinhaber Joachim Förster und Awais Buttar als Kandidaten zur Bürgermeisterwahl am 7. Dezember zugelassen werden. Bereits abgelehnt hat der Gemeinderat eine Kandidatenvorstellung. Buttar meint jedoch, dass der Gemeinderat eine solche öffentliche Veranstaltung bereits im Juli mit der Stellenausschreibung beschlossen