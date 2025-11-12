Mittwoch, 12. November 2025

Plus Bürgermeisterwahl Nußloch

Gemeinde kontert Buttar-Kritik

Der Kandidat pocht weiter auf eine Kandidatenvorstellung, die Gemeinde geht seiner Beschwerde aber gelassen entgegen.

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 04:00 Uhr 37 Sekunden
Joachim Förster (links) und Awais Buttar. Fotos: privat/Hebbelmann

Nußloch. (cm) Der Wahlausschuss entscheidet am heutigen Mittwoch, ob Amtsinhaber Joachim Förster und Awais Buttar als Kandidaten zur Bürgermeisterwahl am 7. Dezember zugelassen werden. Bereits abgelehnt hat der Gemeinderat eine Kandidatenvorstellung. Buttar meint jedoch, dass der Gemeinderat eine solche öffentliche Veranstaltung bereits im Juli mit der Stellenausschreibung beschlossen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
