Dienstag, 23. September 2025

Plus Bürgermeisterwahl Nußloch

Awais Buttar warf zu früh ein und gab zweite Bewerbung ab

Da er seine Unterlange vor Fristbeginn einwarf, wurde seine Bewerbung zurückgewiesen. Joachim Förster steht nun als Bewerber ganz oben auf dem Stimmzettel.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 04:00 Uhr 45 Sekunden

Rathaus Nußloch. Foto: Alexander Müller

Nußloch. (cm) "Eine Bewerbung, die vor Fristbeginn abgegeben wird, ist zurückzuweisen." Dies teilte Ralph Adameit als Sprecher des Kommunalrechtsamts des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg auf RNZ-Anfrage mit.

Damit ist klar, dass die am Freitagabend wenige Stunden vor Beginn der Bewerbungsfrist abgegebene Bewerbung von Awais Buttar nicht berücksichtigt werden kann. Der 41-jährige

