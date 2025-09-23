Awais Buttar warf zu früh ein und gab zweite Bewerbung ab
Da er seine Unterlange vor Fristbeginn einwarf, wurde seine Bewerbung zurückgewiesen. Joachim Förster steht nun als Bewerber ganz oben auf dem Stimmzettel.
Nußloch. (cm) "Eine Bewerbung, die vor Fristbeginn abgegeben wird, ist zurückzuweisen." Dies teilte Ralph Adameit als Sprecher des Kommunalrechtsamts des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg auf RNZ-Anfrage mit.
Damit ist klar, dass die am Freitagabend wenige Stunden vor Beginn der Bewerbungsfrist abgegebene Bewerbung von Awais Buttar nicht berücksichtigt werden kann. Der 41-jährige
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+