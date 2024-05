Von Christoph Moll

Neckargemünd. Der Bürgermeisterwahlkampf erreicht seinen Höhepunkt. Die fünf Bewerber um das höchste Amt der Stadt trafen bei vier offiziellen Kandidatenvorstellungen aufeinander.

Am Dienstag, 7. Mai, kam es fünf Tage vor der Wahl am 12. Mai zu einem letzten organisierten Aufeinandertreffem: Die Freien Wähler organisierten eine eigene Kandidaten-Vorstellung. Obwohl sie längst ihre Unterstützung für Amtinhaber Frank Volk beschlossen haben.

Hier lesen Sie den Liveblog der bisherigen Kandidatenvorstelleungen - am Wahlsonntag geht es an dieser Stelle weiter:

Los ging es am Montag, 22. April, im Stadtteil Waldhilsbach in der Mehrzweckhalle. Am Dienstagabend, 23. April, geht es in der Kernstadt in der Aula des Schulzentrums zur Sache. Beginn ist um 19 Uhr, der Saal wird um 18 Uhr für das Publikum geöffnet.

Zunächst stellen sich bei den Veranstaltungen die fünf Bewerber Hermino Katzenstein (Grüne), Jan Peter Seidel (parteilos), Frank Volk (Freie Wähler), Peter Schnurr (parteilos) und Daniel Küppers (parteilos) sich und ihr Wahlprogramm in jeweils zehnminütigen Reden vor.

Danach gibt es eine Fragerunde für Einwohner. Diese soll höchstens eine Stunde dauern, ein "Nachschlag" von 30 Minuten ist möglich. Bei jeder Meldung darf nur eine kurze und präzise Frage von maximal 30 Sekunden gestellt werden.

Nach einem Tag Pause fand die dritte Vorstellung am Donnerstag, 25. April, in der Graf-von-Lauffen-Halle in Dilsberg statt.

Und am Montag, 29. April, waren die Kandidaten in der Kirchberghalle in Mückenloch.

Update: Montag, 22. April 2024, 11.39 Uhr

Neckargemünd. (cm) Wer führt in den kommenden acht Jahren die Amtsgeschäfte im Rathaus der Stadt am Neckar? Um diese Frage geht es bei der Bürgermeisterwahl am 12. Mai. Bis zum gestrigen Montag hatten Interessierte Zeit, um ihre Bewerbungsunterlagen im Rathaus abzugeben. Als der Briefkasten um Punkt 18 Uhr geöffnet wurde, lag darin keine weitere Bewerbung. Somit steht fest: Es wird ein Fünfkampf um das höchste Amt der Stadtverwaltung.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der seit acht Jahren amtierende Bürgermeister Frank Volk (Freie Wähler) bekanntgegeben, dass er sich wieder bewerben wird. Im Februar machte dann der Grünen-Landtagsabgeordnete und Stadtrat Hermino Katzenstein seine Bewerbung öffentlich. Wenig später folgte der Jurist Jan Peter Seidel (parteilos), der im Neckargemünder Rathaus als Fachbereichsleiter arbeitet. Als schon alle von einem Dreikampf um das Rathaus ausgingen, warfen noch zwei weitere parteilose Männer aus Neckargemünd ihren Hut in den Ring: der Betriebsrat Daniel Küppers und der Techniker Peter Schnurr.

Am Montagabend kam der Wahlausschuss im Rathaus zusammen, um die Bewerbungen zu sichten und zuzulassen. Außerdem ging es um die Reihenfolge auf dem Stimmzettel. Diese richtet sich nach dem Eingang der Bewerbungen. Da allerdings Frank Volk, Hermino Katzenstein und Jan Peter Seidel ihre Bewerbungen gleich zum Auftakt der Bewerbungsfrist abgegeben hatten, musste das Los über die Platzierung auf dem Stimmzettel entscheiden: Ganz oben stehen wird Katzenstein, dann folgt Seidel und auf Platz drei Volk. Bei Peter Schnurr und Daniel Küppers war der Fall klar: Sie hatten nämlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgegeben: Auf Platz vier steht Schnurr und auf Platz fünf Küppers.

Sollte im ersten Wahlgang am 12. Mai kein Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, wird es zwei Wochen später eine Stichwahl geben. Dann treten die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen gegeneinander an.