Neckargemünd. (cm) Nach der Niederlage bei der Bürgermeisterwahl hat sich Amtsinhaber Frank Volk (Freie Wähler) noch einmal geäußert. "Ich werde nicht nachkarten, auch wenn es genügend erfolgversprechende Gründe für einen Wahleinspruch gibt", teilte der 56-Jährige mit. "Das ist nicht mein Stil."

Einige Handelnde – eine Führungskraft aus dem Rathaus, Ehrenbeamte, Mitglieder des Gemeindewahlausschusses – hätten jedoch deutlich und nachhaltig gegen die bestehende Neutralitätspflicht verstoßen. "Ich hatte gehofft, dass in der Kommunalpolitik ein anderes Verhalten an den Tag gelegt wird, als in der großen Politik", so Volk, der am Sonntag nach acht Jahren abgewählt wurde. Wahlsieger Jan Peter Seidel (parteilos) hatte sich in der Stichwahl mit 59,3 Prozent durchgesetzt.