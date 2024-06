Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Spätestens am Dienstagabend ist der Bürgermeister-Wahlkampf in Meckesheim in seine heiße Phase gegangen. Amtsinhaber Maik Brandt (CDU) sowie sein Herausforderer und Vorgänger Hans-Jürgen Moos (SPD) nutzten die Gelegenheit, sich den rund 350 Besuchern in der Auwiesenhalle zu präsentieren. Unter den Gästen waren auch mehrere Bürgermeister: