Meckesheim. (lew) Hans-Jürgen Moos sieht es als "Verpflichtung", sich mit seinen 52 Jahren nochmals für das Amt zur Verfügung zu stellen, das er bereits von 2000 bis 2016 innehatte.

Seine Entscheidung zur erneuten Kandidatur begründete er mit dem Ergebnis der jüngsten Kommunalwahl, bei der er als Stimmenkönig nach 2019 erneut für die SPD in den Gemeinderat gewählt wurde. Er habe dies als "Nominierung" für die Bürgermeisterwahl aufgefasst.

Er versprach: "Alle beschlossenen Projekte werden von mir auch bei erneutem Wechsel im Rathaus vollzogen." Zudem kündigte Moos an, sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzen zu wollen. Dies habe für ihn Vorrang vor der Erschließung neuer Wohngebiete. Der Ex-Bürgermeister erinnerte an "Meilensteine" seiner Amtszeit wie die erste Ortskernsanierung, den Polizeiposten, die Drehleiter, den Festplatz, die Errichtung der alla-hopp!-Anlage, die Gemeinschaftsschule oder die Bahnhof-Unterführung am Pendlerparkplatz. Er habe nach seiner Abwahl 2016 acht Jahre Zeit gehabt, um selbstkritisch in sich zu gehen. Moos gestand ein, Fehler gemacht zu haben. Als "junger Wilder" mit 28 Jahren gestartet, habe er sich einen Arbeitsstil angewöhnt, "der nicht nur gut war".

Das wolle er anders handhaben. Auch nach 2016 sei es ihm, etwa mit der "Mühlen-Weihnacht", um ein gelingendes Miteinander gegangen. Als wichtige Zukunftsprojekte zählte er auf: Auwiesenhallen-Sanierung, Schulmensa, Blaulicht-Zentrum für DRK und Feuerwehr, Rathaus-Center mit durchgehenden Öffnungszeiten und ein Sofortprogramm zur Sanierung maroder Straßen. Das "größte Ärgernis" seien die Bahnübergänge.