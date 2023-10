Von Agnieszka Dorn und Christoph Moll

Lobbach. Das war ziemlich eindeutig: Florian Rutsch (parteilos) wird neuer Bürgermeister von Lobbach. Der 42-jährige Hauptamtsleiter von Epfenbach setzte sich am Sonntag gleich im ersten Wahlgang mit 57,6 Prozent der Stimmen gegen zwei Mitbewerber durch: Der 38-jährige Thomas Schauder (CDU) aus Mauer kam auf 32,6 Prozent und der 39 Jahre alte Bruno Weinrauch (parteilos) aus Lobbach erhielt 9,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,6 Prozent. Rutsch folgt auf Edgar Knecht (parteilos), der im November nach sechs Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufhört.

Dabei sah es zunächst eher nach einer Stichwahl aus. Denn bei der Auszählung für den Ortsteil Waldwimmersbach im Rathaus trennten Rutsch und Schauder nur wenige Stimmen. Es wäre das erste Mal in der Region gewesen, dass nach dem neuen Kommunalwahlrecht die besten beiden Bewerber in ein Duell gehen. Doch so weit kam es nicht, da Rutsch im Ortsteil Lobenfeld, wo er mit seiner Familie lebt, und bei der Briefwahl abräumte – und die absolute Mehrheit holte.

Die rund 150 Neugierigen vor dem Rathaus mussten sich im strömenden Regen bis 19.10 Uhr gedulden. Darunter waren auch zahlreiche Bürgermeister: Werner Braun aus Spechbach, Maik Brandt aus Meckesheim, Pascal Wasow aus Epfenbach, Jan Frey aus Schönbrunn, Holger Karl aus Bammental, Gunter Jungmann aus Reichartshausen, Marco Siesing aus Eschelbronn, Hagen Zuber aus Zuzenhausen, Thomas Seidelmann aus Neckarbischofsheim, Frank Volk aus Neckargemünd und Peter Reichert aus Eberbach sowie Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Spannung lag in der Luft, als Noch-Bürgermeister Knecht unter Applaus dann ans Mikrofon trat. "Die Bürgermeisterwahl ist vorbei", sagte er. Er dankte zunächst den drei Kandidaten für den fairen Wahlkampf. Als er dann die Stimmenzahl für Rutsch verkündete, ging ein Raunen durch die Menge und Applaus brandete auf.

Anschließend trat der künftige Bürgermeister ans Mikrofon. Er könne es noch nicht fassen, sagte Rutsch, der zwar seit 2019 für die CDU im Gemeinderat sitzt, aber kein Parteimitglied ist. Der zweifache Familienvater dankte allen Wählern für das Vertrauen und lud diese auf ein Freigetränk in die Gaststätten ein. Auf RNZ-Nachfrage erklärte der Hauptamtsleiter im Epfenbacher Rathaus, dass er nun mit seinem Arbeitgeber klären müsse, wann er anfangen könne.

Zu Rutschs ersten Gratulanten gehörte der unterlegene Thomas Schauder. Der Finanzleiter der Dualen Hochschule in Mosbach verließ danach den Rathausplatz und war auch für die RNZ nicht mehr zu erreichen. Bruno Weinrauch zeigte sich enttäuscht. Er habe aber nicht einschätzen können, wie die Wahl ausgehe, so der gelernte Einzelhandelskaufmann.

Marco Siesing gratulierte im Namen der Rathauschefs. Er freue sich auf die Zusammenarbeit, so der Eschelbronner Bürgermeister. Anschließend traten die Männergesangvereine der beiden Ortsteile auf und präsentierten "Wir grüßen euch mit frohem Klang" sowie "Aus der Traube in die Tonne". Im Freien wurden Getränke von einem Wagen ausgeschenkt. Anschließend ging es in den Ratssaal, wo bei Sekt, Bier und Laugenstangen weitergefeiert wurde.

Einer war da auch noch dabei: Heiner Rutsch. Der von 2001 bis 2017 amtierende Bürgermeister und Vater von Florian Rutsch gestand der RNZ: "Ich war aufgeregter als bei meiner eigenen Wahl."

Zahlen zur Wahl:

> Wahlberechtigte: 1933

> Wähler:1191

> Wahlbeteiligung: 61,6 %

> Gültige Stimmen: 1183

Davon entfielen auf...

> Florian Rutsch: 681 (57,6 %)

> Thomas Schauder: 386 (32,6 %)

> Bruno Weinrauch: 112 (9,5 %)

> Sonstige:4 (0,3 %)

Da Florian Rutsch die absolute Mehrheit erreicht hat, ist er gewählt.