Dielheim. (kbw) Ihren Bürgermeister für die nächsten acht Jahre können die Dielheimerinnen und Dielheimer am Sonntag, 30. März 2025, wählen: Diesen Termin hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag festgesetzt. Der Termin für eine eventuelle Stichwahl ist Sonntag, 13. April.

Ein Name dürfte ziemlich sicher auf dem Stimmzettel stehen: Bürgermeister Thomas Glasbrenner nutzte die