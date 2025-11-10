Montag, 10. November 2025

Plus Bürgerentscheid Windkraft Weißer Stein

Jubelnde Sieger und faire Verlierer in Schriesheim

Im Rathaus-Foyer fieberten rund 100 Bürger der Bekanntgabe des Bürgerentscheid-Ergebnisses entgegen. Es gab Lob für die hohe Wahlbeteiligung.

10.11.2025 UPDATE: 10.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 24 Sekunden
Freude im Rathaus-Foyer, als um 18.53 Uhr endlich das Schriesheimer Ergebnis beim Bürgerentscheid feststand. Dossenheim hatten zehn Minuten früher ausgezählt. Foto: Dorn

Schriesheim. (hö) 53 Minuten nach Schließen der Wahllokale stand das Ergebnis für Schriesheim fest: an die 55 Prozent für das Nein beim Bürgerentscheid. Und entsprechend gelöst war die Stimmung unter den Befürwortern des Windparks, die gefühlt die Mehrheit der Gäste im Rathausfoyer ausmachten. Mit Jubel und Klatschen begrüßten sie um 18.53 Uhr das Ergebnis, zehn Minuten vorher war das noch

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
