Schriesheim. (hö) 53 Minuten nach Schließen der Wahllokale stand das Ergebnis für Schriesheim fest: an die 55 Prozent für das Nein beim Bürgerentscheid. Und entsprechend gelöst war die Stimmung unter den Befürwortern des Windparks, die gefühlt die Mehrheit der Gäste im Rathausfoyer ausmachten. Mit Jubel und Klatschen begrüßten sie um 18.53 Uhr das Ergebnis, zehn Minuten vorher war das noch