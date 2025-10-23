Dossenheim-Schriesheim. (RNZ) Sollen auf dem Weißen Stein auf Dossenheimer und Schriesheimer Gemarkung Windräder errichtet werden? Darum geht es bei einem Bürgerentscheid am 9. November, der parallel in beiden Bergstraßengemeinden stattfinden wird. Hierzu findet im Vorfeld die zweite Informationsveranstaltung für die Bürger am 23. Oktober statt. Über diese und über die Entscheidung am 9. November berichtet die RNZ im Live-Ticker.

Hinweis: Die Veranstaltung am Donnerstag, 23. Oktober 2025, staret um 18.30 Uhr

(Bitte aktualisieren Sie diese Seite für die neuesten Meldungen.)