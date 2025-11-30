Hirschberg. (ans/sake) In Leutershausen wird östlich des Sportzentrums ein gut 6,1 Hektar großes Neubaugebiet entstehen. Die Mehrheit der Stimmberechtigten, nämlich 1979 (53,23 Prozent), hat beim Bürgerentscheid am Sonntag mit Nein gestimmt.

Die Gegner konnten lediglich 1739 Stimmen (46,77 Prozent) auf sich vereinen. Folgende Frage hatten die 7698 Wahlberechtigten zu beantworten: "Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 25.3.2025, für das Gebiet Rennäcker einen Bebauungsplan aufzustellen, aufgehoben wird?" Die Beteiligung an der Abstimmung lag bei 48,51 Prozent.