Sonntag, 30. November 2025

zurück
Bürgerentscheid Neubaugebiet Rennäcker

Das Neubaugebiet in Hirschberg kommt

53,23 Prozent stimmten dafür, 46,77 Prozent dagegen.

30.11.2025 UPDATE: 30.11.2025 18:56 Uhr 16 Sekunden
Beim Bürgerentscheid ging es um das rund 6,1 Hektar große, östlich des Sportzentrums geplante Neubaugebiet „Rennäcker“ in Leutershausen. Foto: Gemeinde Hirschberg

Hirschberg. (ans/sake) In Leutershausen wird östlich des Sportzentrums ein gut 6,1 Hektar großes Neubaugebiet entstehen. Die Mehrheit der Stimmberechtigten, nämlich 1979 (53,23 Prozent), hat beim Bürgerentscheid am Sonntag mit Nein gestimmt.

Die Gegner konnten lediglich 1739 Stimmen (46,77 Prozent) auf sich vereinen. Folgende Frage hatten die 7698 Wahlberechtigten zu beantworten: "Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 25.3.2025, für das Gebiet Rennäcker einen Bebauungsplan aufzustellen, aufgehoben wird?" Die Beteiligung an der Abstimmung lag bei 48,51 Prozent.

Auch interessant
Hirschberg: Liveblog zum Bürgerentscheid Neubaugebiet Rennäcker
Hirschberg: Wichtige Infos rund um den Bürgerentscheid "Rennäcker"
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.