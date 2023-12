Region Heidelberg. (luw) Weihnachtliche Veranstaltungen dominieren das dritte Adventswochenende. Die RNZ fasst – soweit bekannt – zusammen, was am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, rund um Heidelberg alles geboten ist:

Bammental

> Der Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag und Sonntag im Park des Kurpfalz-Internats. Am Samstag um 16 Uhr geht es mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Holger Karl und Volks-Chor los, bis in den Abend hinein sind mehrere musikalische Auftritte angekündigt.

Am Sonntag unterhält ab 11.30 Uhr die Feuerwehrkapelle mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen, bis zum Abend folgen weitere Beiträge. Geöffnet ist am Samstag von 15 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

> Der Posaunenchor spielt am Sonntag an mehreren Stationen Weihnachtslieder: ab 12.45 Uhr am Haus Föhrenbach, ab 13.30 Uhr im Neubaugebiet "Am Krähberg" und ab 14 Uhr in der Kirchbergstraße 15 sowie beim Regenbogen-Kindergarten. Weiter geht es um 14.30 Uhr beim evangelischen Gemeindehaus und am Schwimmbad, um 15 Uhr am Rathaus, um 15.30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt und ab 16 Uhr beim Anna-Scherer-Haus.

Dossenheim

> Ein Weihnachtsreiten veranstaltet der Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein am Samstag in der Reithalle. Ab 14.30 Uhr wird ein Schauprogramm unter anderem mit Voltigieren geboten. Auch der Nikolaus hat sich angekündigt.

> Zum Adventsnachmittag lädt das Team des Heimatmuseums am Sonntag in die Museumsscheuer ein. Diese ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet, die Musikkapelle tritt auf.

> Ein Weihnachtskonzert veranstaltet der MGV "Freundschaft" am Sonntag im Martin-Luther-Haus. Ab 17 Uhr treten auch die "Dossenheimer Landstreicher" auf, Birgit Seele begleitet auf dem Klavier und die Gesamtleitung liegt bei Chorleiter Kurt Arras. Karten gibt es im Vorverkauf beim OEG-Kiosk Stauch.

> Die Galerie Julia Philippi ist am Sonntag geöffnet. Ab 14 Uhr führen die Künstler Eckart Steinhauser und Stephan Wolter durch die Ausstellung "Lichteinfall".

Eppelheim

> Zur Winterfeier lädt der Obst- und Gartenbauverein am Samstag ein. Ab 18 Uhr wird im Restaurant Sole d’Oro gefeiert.

> Vorlesen und Basteln im Advent bietet die Stadtbibliothek für Kinder ab fünf Jahren am Samstag ebendort. Die Veranstaltung dauert von 10 bis 12.30 Uhr; um Anmeldung unter Telefon 0 62 21 / 76 62 90 oder per E-Mail an stadtbibliothek@eppelheim.de wird gebeten.

> "Liebe, Frust und Schwiegermütter" heißt die Mundartkomödie, die die Hemshofschachtel Ludwigshafen am Sonntag im Rahmen des städtischen Kulturprogramms zeigt. Los geht es um 19 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung in der Heidelberger Neugasse sowie am heutigen Freitag zwischen 8.30 und 12 Uhr unter Telefon 0 62 21 / 79 44 06.

> Eine Adventsfeier für Senioren bietet die Kirchengemeinde St. Joseph am Sonntag ab 14.30 Uhr. Im Gemeindehaus Sankt Franziskus wird mit Liedern und Texten auf Weihnachten eingestimmt.

> Zum Adventscafé lädt der evangelische Kirchenchor am Sonntag ins evangelische Gemeindehaus ein. Von 14.30 bis 17.30 Uhr werden Heißgetränke, Kuchen, "Worscht und Weck" sowie ein kleines Rahmenprogramm geboten.

> Das Eppelheimer Adventssingen des Posaunenchors findet am Sonntag in der Pauluskirche statt. Los geht es um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Gaiberg

> Ein Weihnachtskonzert gibt der MGV Sängerbund am Sonntag in der katholischen Michaelskirche. Die "Choral Community" tritt ab 18 Uhr unter Mitwirkung des evangelischen Kirchenchors und instrumentaler Begleitung auf. Die Leitung liegt bei Tobias Volz-Wagner, der Eintritt ist frei.

Heiligkreuzsteinach

> Der Weihnachtsmarkt am Karl-Brand-Platz öffnet am Samstag und Sonntag. Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl eröffnet ihn am Samstag um 15.30 Uhr. Ab 17.30 Uhr musizieren Grundschüler im Musiksaal der Grundschule, und ab 19 Uhr tritt der Musikverein auf dem Markt auf. Weiter geht es am Sonntag um 14 Uhr; um 16 Uhr kommt der Nikolaus, ab 17.30 Uhr tritt der GV Liederkranz Lampenhain auf und im Bürgersaal bietet die FLH einen Bücherflohmarkt; zudem liest Clemens Heck ab 15 Uhr aus seinem Kurpfalz-Krimi "Jägerjagd". Anlässlich des Weihnachtsmarkts bietet der Bürgerbus zusätzliche Fahrten an.

> Eine Gemeindeversammlung der Protestanten findet am Sonntag nach dem Gottesdienst statt, der um 10 Uhr in der evangelischen Kirche beginnt. Dabei geht es unter anderem um den neuen Namen für eine Gesamtkirchengemeinde im "Kooperationsraum Steinachtal".

Leimen

> Ein Weihnachtskonzert gibt die Liedertafel am Samstag in der evangelischen Kirche. Ab 17 Uhr treten Chöre und Solisten unter der Leitung von Claudia Grünberg, Hans-Josef Overmann bei freiem Eintritt auf. Spenden sind willkommen.

> Die Musikschule gibt ein Weihnachtskonzert am Sonntag in der Herz-Jesu-Kirche. Ab 17 Uhr wird bei freiem Eintritt und Bewirtung musiziert, Spenden sind willkommen.

> Zum Angellocher Adventssingen laden die Interessengemeinschaft "Gauangelloch... lebens- und liebenswert" sowie "Gauangelloch Gemeinsam Gestalten" am Sonntag ein. Schulen und andere Gruppen wirken mit, wenn ab 16 Uhr auf dem Gauangellocher Rathausplatz gesungen wird; es gibt Glühwein, Waffeln und mehr.

> Ein musikalisches Kabarett namens "Glühwein zum Frühstück" bietet der Kulturkreis am Sonntag in der Aegidiushalle in St. Ilgen. Konstantin Schmidt tritt ab 17 Uhr mit dem "Weihnachtskabarett" auf; Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 06224/ 5 33 72 und per E-Mail an scheiwein-hilde@gmx.de

> Der TV Germania St. Ilgen lädt zur Weihnachtsfeier am Sonntag in der Kurpfalzhalle St. Ilgen ein. Ab 15 Uhr gestalten Kindergruppen das Programm.

Lobbach

> Zu zwei Sternsinger-Treffen laden die katholischen Kirchengemeinden am Samstag ein: Von 10 bis 12 Uhr sind im Lobenfelder Pfarrheim Basteln und mehr geboten; im Clubhaus des SV Waldwimmersbach findet von 14 bis 16.30 Uhr ein erstes Treffen inklusive Basteln und Singen statt.

> Zum Singen unterm Weihnachtsbaum lädt der Männergesangverein Lobenfeld am Samstag ein. Ab 16 Uhr wird auf dem Loury-Platz gesungen.

Mauer

> Zur Mauermer Weihnacht lädt der Gewerbeverein am Samstag beim Heid’schen Haus ein. Geöffnet ist von 11 bis 22 Uhr.

> "Musik im Advent" bietet der evangelische Kirchenchor am Sonntag in der Christuskirche. Los geht es mit Akane Seo an der Orgel und unter der Leitung von Samuel S. Schmitt bei freiem Eintritt um 17 Uhr.

> Streetdance und Stagedance sind beim "SDF X-Mas Cup Süd" am Sonntag geboten. Die Veranstaltung von "Skills 2 Move" findet ganztägig in der Sport- und Kulturhalle statt.

Neckargemünd

> Der "Potzblitz! Weihnachtz-Benefitz" bietet in guter Tradition wieder einen musikalischen Höhepunkt für den guten Zweck. "Potzblitz" und "Miss Daisy and her Backseat Lovers" treten im Alten E-Werk auf und verzichten zugunsten der "Fischerkinder" für die St. Frederick School im indischen Kerala auf ihre Gagen.

Es wird darum gebeten, mindestens sieben Euro zu spenden, was am Eingang möglich ist. Einlass ist ab 19.30 Uhr, "Miss Daisy and her Backseat Lovers" treten ab 20 Uhr auf, "Potzblitz" ab 21 Uhr.

> Die Dilsberger Weihnachtsmeile öffnet am Samstag und Sonntag in der Bergfeste. Offiziell eröffnet wird sie unter anderem durch Bürgermeister Frank Volk am Samstag um 16 Uhr, Besucher sind bereits ab 14 Uhr willkommen. Nikolaus und Christkind haben ihr Kommen angekündigt, und neben Kulinarischem werden auch Kunsthandwerk und mehr angeboten.

Geöffnet ist bis 22 Uhr, am Sonntag geht es um 11 Uhr los. Ein Bus-Shuttle wird am Samstag ab 18 Uhr ab dem Neckargemünder Bahnhof eingerichtet; Rückfahrten erfolgen ab 18.30 Uhr alle 30 Minuten.

> "Glockenklang, Lobgesang" heißt das Weihnachtskonzert, das der evangelische Kirchenchor am Sonntag in der evangelischen Kirche Mückenloch gibt. Bei freiem Eintritt geht es um 17 Uhr los, Spenden werden erbeten.

> 75 Jahre Kolpingsfamilie werden am Sonntag ab 15 Uhr im Ökumenischen Kirchenzentrum "Arche" gefeiert. Nach Reden, Ehrungen und Musik gibt es einen Sektempfang, und ab 18 Uhr wird in der katholischen St. Nepomuk-Kirche ein Festgottesdienst gefeiert.

Neckarsteinach

> Das für Samstag angekündigte Konzert "Soulful Christmas" wurde abgesagt. Wie die Veranstalter mitteilen, sind drei der Sänger von "The Shades of Soul" an Corona erkrankt. Bereits erworbene Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

> Zur Schwanengarten-Weihnachtsmusik laden die Musikfreunde am Sonntag ein. Ab 16.30 Uhr wird im Bürgersaal "zum Schwanen" musiziert.

Nußloch

> "Joseph, lieber Joseph mein" heißt das Adventskonzert, das der evangelische Kirchenchor am Samstag gibt. Los geht es um 18 Uhr in der evangelischen Kirche. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

> Adventslieder zum Mitsingen bietet der evangelische Posaunenchor am Sonntag auf dem Lindenplatz. Ab 17 Uhr wird musiziert und gesungen; bei schlechtem Wetter in der evangelischen Kirche.

> Das Weihnachtsmenü der "Nußlocher Mahlzeit" wird am Sonntag im evangelischen Gemeindehaus angeboten. Menschen mit kleinem Geldbeutel, aber auch alle anderen Interessenten können um 12.30 Uhr vorbeikommen und das Angebot der evangelischen Kirchengemeinde wahrnehmen.

Sandhausen

> Zu den Sandhäuser Weihnachtsspaziergängen lädt der Verkehrs- und Heimatverein am Sonntag ab 17 Uhr ein. In der ehemaligen Synagoge erzählt Günter Wittmann Weihnachtsgeschichten in Sandhäuser Mundart, und das "dreiviertelquartett" spielt alte wie neue Weihnachtslieder.

> Einen Vereinstauschtag veranstaltet der Briefmarken- und Münzentauschring am Sonntag. Vom 9 bis 12 Uhr wird im alten Feuerwehrhaus in der Hauptstraße getauscht, beraten und geplaudert.

Schönau

> Zum Theaterabend lädt der SV 1902 Altneudorf am Samstag ein. Die Theatergruppe des Sportvereins führt ab 19 Uhr im Sportheim bei freiem Eintritt das Stück "Zwei ausgekochte Schlawiner" auf. Einlass ist bereits ab 18 Uhr, der Akkordeon-Club stimmt die Gäste musikalisch ein, und nach der Theateraufführung öffnet die "SV 02-Bar".

> Ein Adventskonzert des Männergesangvereins Singverein Freiheit findet am Sonntag ab 17.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt. Bei der Veranstaltung der evangelischen Kirchengemeinde treten die Chöre unter Mitwirkung von Sopranistin Karola Münch, Georg Beisel (Alphorn/Posaune), Sooyoung Kyong (Organistin) und Alexander Doberscheck (Bass) auf.

> Alle über 70-jährigen Schönauer und deren Ehepartner sind am Sonntag zur Weihnachtsfeier eingeladen. Die Veranstaltung der Stadt beginnt um 14 Uhr in der Stadthalle.

Spechbach

> "Kein langweiliges Weihnachtskonzert" bietet der Gesangverein Eintracht am Samstag ab 16 Uhr in der katholischen Kirche: Groß und Klein sind zum Mitsingen eingeladen, der Eintritt ist frei. Wer danach Punsch oder Glühwein will, sollte eine eigene Tasse mitbringen.

Wilhelmsfeld

> Einen Adventsnachmittag für Mitglieder und deren Angehörige veranstaltet der VdK-Ortsverband am Samstag. Ab 14.30 Uhr gibt es im Café Junghans Kaffee und Kuchen.