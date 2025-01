Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. Wo am Vorabend Flammen aus dem Dach schlugen, ist nun nur noch ein Gerippe aus Balken. Werkstatt und Innenhof sind bedeckt mit dickem Schaum: Am Morgen nach dem Großbrand in der Friedrichsfelderstraße in Edingen wird das Ausmaß erst wirklich sichtbar. Das Haus auf dem Gelände des Fensterbauers Wagner ist nicht nur nicht mehr bewohnbar, sondern einsturzgefährdet, berichtete Kommandant Marcus Heinze, was die Brandbekämpfung deutlich erschwerte.

"Wir mussten das Dach öffnen und von außen löschen. Rein kann nach wie vor niemand", erläuterte der stellvertretende Kommandant, Hannes Henn. Er und seine Kameraden hatten eine kurze Nacht: Gegen 19.30 wurden sie alarmiert, wenig später schlugen die Flammen aus dem Dach des Gebäudes, in dem sich neben einer Werkstatt auch eine Wohnung befunden hat. Alle Bewohner und Nachbarn konnten rechtzeitig evakuiert werden und kamen bei Verwandten oder in Hotels unter, verletzt wurde niemand. Einige von ihnen sind am Morgen danach ebenfalls vor Ort, der Schock sitzt tief.

Die Brandbekämpfung war herausfordern, weshalb eine zweite Drehleiter aus Ilvesheim zum Einsatz kam und spezieller Löschschaum genutzt wurde, um die richtigen Stellen zu erreichen. Das THW brachte in der Nacht ein spezielles Sicherheitssystem, bestehend aus reflektierenden Punkten, am Haus an, mit denen minimalste Bewegungen festgestellt werden können, sollte das Haus einstürzen. Gegen 3 Uhr nachts übernahm die Feuerwehr Ladenburg die Brandwache. "Auch nachts gab es immer wieder Flammenbildung", berichtete der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen, Sascha Hirsch. Morgens um sieben übernahm wieder die Edinger-Neckarhäuser Wehr, die erst gegen 12 Uhr "Feuer aus" melden konnte.

Es sei einer der größten Brände der letzten Jahre in Edingen-Neckarhausen gewesen, teilte die Feuerwehr mit, und bedankte sich bei allen Helfenden für die gute Zusammenarbeit.

Neben der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen waren Kameraden aus Ilvesheim und Ladenburg sowie der Unterkreisführungsgruppe, bestehend aus Führungseinheiten aus Heddesheim, Ladenburg, Dossenheim und Schriesheim vor Ort, ebenso wie das DRK Edingen, Mitarbeiter der Verwaltung und Bürgermeister Florian König. Auch die Landfrauen Neckarhausen bekamen von dem Einsatz mit und versorgten die Einsatzkräfte, die eine Versorgungsstelle im nahegelegenen Anna Bender Haus eingerichtet hatten, mit warmen Getränken und belegten Broten.

Update: Samstag, 11. Januar 2025, 15.08 Uhr

Foto: PR Video

Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. Dichter Rauch hing am Freitagabend über Edingen. Gegen 19.30 wurde die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen zu einem Zimmerbrand in die Friedrichsfelder Straße gerufen, der sich zu einem Dachvollbrand entwickelte.

Rund 70 Kräfte der Feuerwehr, auch aus umliegenden Gemeinden, waren vor Ort und hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, alle Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden. "Wegen einer Übung waren zu diesem Zeitpunkt viele von uns am Feuerwehrhaus, deshalb waren wir besonders schnell vor Ort", sagte Kommandant Marcus Heinze.

Die Einsatzkräfte starteten einen Löschangriff von zwei Seiten, von der Friedrichsfelder Straße und der Anna-Bender-Straße aus, und forderten eine zweite Drehleiter aus Ilvesheim an, die rund 20 Minuten später eintraf.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer auf das gesamte Wohngebäude mit angeschlossener Werkstatt ausgeweitet, weshalb auch angrenzende Gebäude geräumt wurden. Die Flammen schlugen aus dem Dach des Gebäudes auf dem Gelände des Fensterbauers Wagner, es stand in Vollbrand. Schlimmeres konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.

Zur Unterstützung wurde zusätzlich die Unterkreisführungsgruppe angefordert, die bei der Einsatzleitung unterstütze. Zudem waren Kräfte der Feuerwehr Ilvesheim, des DRK, der Polizei und Kriminalpolizei sowie der Verwaltung vor Ort. Letztere sorgte für die Bewohner und besorgte Verpflegung.

Auch das THW sollte in der Nacht noch anrücken und prüfen, ob das Haus noch bewohnbar ist. "Ich gehe nicht davon aus", sagte Kommandant Marcus Heinze.

Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Schadens auf einen mittleren sechstelligen Betrag. Da das Gebäude einsturzgefährdet ist, kamen die umliegenden Anwohner vorläufig bei Bekannten unter. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Ort des Geschehens

Update: Samstag, 11. Januar 2025, 11.02 Uhr