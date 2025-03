Heiligkreuzsteinach/Heidelberg. (luw) Während bereits das gesamte Verfahren um den Mord an dem 42-Jährigen schwer zu ertragen ist, galt dies insbesondere am Montag: Über mehrere Stunden ging es an diesem sechsten Prozesstag vor dem Heidelberger Landgericht in Wort und Bild um die Verletzungen, die dem Mann im Juli des Vorjahres wohl mit einem Messer zugefügt wurden.

