Region Heidelberg. (luw) Deutschland im Fußballfieber? Das mag angesichts des heutigen Starts der Heim-EM sein – aber das riesige Veranstaltungsangebot rund um Heidelberg an diesem Wochenende ist der beste Beweis dafür, dass sich das Leben auch ganz ohne rundes Leder in vollen Zügen genießen lässt. Soweit bekannt, gibt die RNZ einen Überblick über die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni:

Bammental

> Zu einem Besuch am Imkerstand lädt die Gemeinde am Samstag ein. Groß und Klein erfahren ab 14 Uhr am Rückhaltebecken Weihwiesenbach Spannendes über Bienen und die Arbeit eines Imkers. Um Anmeldung zur kostenlosen Veranstaltung im Internet unter https://sur vey.lamapoll.de/Besuch_beim_Imker_ 15.06.2024/de wird gebeten.

> Das Heimatmuseum ist am Sonntag geöffnet. Von 14 bis 17 Uhr geht es um das Thema "Die Römer in unserer Gegend".

Dossenheim

> "Alltägliches und Besonderes – ohne Frauen geht nix" heißt die mit Bildern von Friedeger Stierle bestückte Ausstellung, die am Sonntag um 11 Uhr im Rathaussaal eröffnet wird. Dazu lädt die Kommission Kunst ein; die Ausstellung wird bis 17. Oktober zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen sein.

> Zum Tag der offenen Tür lädt die Feuerwehr am Sonntag ein. Zwischen 11 und 18 Uhr werden am Feuerwehrhaus unter anderem eine Fahrzeug- und Geräteausstellung sowie Rundfahrten und Tipps zum Einsatz von Feuerlöschen geboten. Zudem gibt es eine Spielestraße, Livemusik sowie Aufnahmetests zur Jugendfeuerwehr.

> Das Heimatmuseum ist am Sonntag geöffnet. Von 14 bis 17 Uhr lässt sich in die Geschichte der Gemeinde eintauchen.

> Hofflohmarkt ist am Samstag angesagt: Von 9 bis 17 Uhr sind die Höfe, Einfahrten und Gärten der teilnehmenden Haushalte geöffnet: Eine Karte findet sich im Internet unter https://sohub.io/636e

Eppelheim

> "Das Tierreich" heißt ein Theaterstück von Nolte Decar, das am Samstag und Sonntag in der Aula des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums aufgeführt wird. Am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 16 Uhr zeigt die Mittelstufen-Theater-AG ein Werk, für das die beiden Autoren Jakob Nolte und Michel Decar 2013 den Brüder-Grimm-Preis des Landes Berlin und eine Einladung zum Autorenwettbewerb des Heidelberger Stückemarkts 2014 erhielten. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

> Ein Jubiläumsgottesdienst mit anschließendem Fest wird am Sonntag anlässlich des 135-jährigen Bestehens des evangelischen Kirchenchors gefeiert. Los geht’s um 10 Uhr in der evangelischen Kirche, wobei auch das 40. Dienstjubiläum des seit zehn Jahren als Chorleiter aktiven Kantors Peter Rudolf gewürdigt wird.

Gaiberg

> Ein Hofflohmarkt findet am Sonntag im Gemeindegebiet statt. Von 10 bis 16 Uhr kann bei allen teilnehmenden Privathaushalten zur Schnäppchenjagd geblasen werden. Eine Adressenliste mit Karte findet sich im Internet unter www.gaiberg.de

Leimen

> Das Kultur-Netzwerk feiert am Sonntag unter dem Motto "Kultur Hoch 10" zehnjähriges Bestehen. 20 Vereine und Organisationen zeigen an zehn verschiedenen Orten der Innenstadt den Tag über, was Leimen kulturell zu bieten hat. Dazu gehören Musik, Theater, Kunstausstellungen, Zaubereien, Spielen sowie Basteln für Kinder und einiges mehr. Los geht es um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Georgi-Platz – bei schlechtem Wetter in der evangelischen Kirche. Danach beginnt dann das kulturelle Programm, die Musikschule etwa tritt zwischen 12 und 17.30 Uhr mit verschiedenen Klassen im Innenhof der Awo auf, zudem ist ab 13.30 Uhr ein "Zirkusprogramm" am Georgi-Marktplatz zu sehen. Die einzelnen Spielstätten sind: Georgi-Marktplatz, Haus und Innenhof der Awo-Leimen, die Stadtbücherei, das alte Rathaus, der Kirchgarten der evangelischen Mauritiuskirche, die Mauritiuskirche selbst, das Haus Karmel, das neue Rathaus und die Bruckersche Mühle.

> Eine Vernissage findet am Sonntag im Neuen Rathaus statt. Um 11 Uhr wird die Ausstellung "Weiß-Aspekte (k)einer Farbe" mit Werken junger Talente eröffnet. Dazu lädt der Kunstverein ebenso ein wie zur Beteiligung an der Aktion "Bringt uns eure Lieblingsshirts...und erzählt was darüber!": Von 14 bis 18.30 Uhr können Interessierte mit ihrem Lieblingsshirt ins Foyer des Neuen Rathauses kommen und die Geschichte dahinter erzählen.

> Ein Literaturgottesdienst findet am Sonntag ab 10 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche statt. Arno Geiger, Autor des Buchs "Der alte König in seinem Exil", erzählt die Geschichte seines an Alzheimer erkrankten Vaters

Lobbach

> 100-jähriges Bestehen feiert der Sportschützenverein Waldwimmersbach am Samstag und Sonntag. Nach dem offiziellen Festabend am Samstag ab 19 Uhr findet am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Gelände der Schützen eine Gemeindemeisterschaft im Kleinkaliber- und Luftgewehrschießen statt.

> Zum "Sommernachts-Bal Folk" lädt die Linde Lobenfeld am Samstag ein. Mit "Sine Nomine + Miriquidi" und Mitbringbuffet geht es um 19.30 Uhr in der Klosterstraße 42 los; Einlass ist ab 19 Uhr.

> Eine Musik-Revue der 1920er- und 1930er-Jahre ist beim Konzert "Frauen sind keine Engel" am Sonntag ab 17 Uhr in der Klosterkirche zu erleben. Das Ensemble "Die Immergrünen" mit Birgit Zimmermann (Sopran), Vera Finck (Mezzosopran), Linda Kraft (Alt) und Werner Freiberger am Klavier beleuchten das "in dieser Zeit neu erwachte Selbstbewusstsein der Frau", wie es in der Ankündigung heißt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

> Zum Tag der offenen Tür lädt der Golfclub Heidelberg-Lobenfeld am Sonntag ein. Von 10 bis 17 Uhr gibt’s auf der Golfanlage unter anderem kostenlose Schnupperkurse, Golfcart-Rundfahrten und mehr.

> Patrozinium feiert die katholische Kirchengemeinde Lobenfeld am Sonntag. Ab 11 Uhr leitet Pfarrer Tobias Streit einen Festgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche, danach wird zu einem Empfang mit Getränken eingeladen.

Mauer

> Das Rotschwänzelfest wird am Samstag gefeiert. Los geht es um 14 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Kreisverkehr, wo um 14.45 Uhr der Fassbieranstich folgt. Um 15 Uhr startet ein Picknickdecken-Flohmarkt vor der Kirche und ab 16.30 Uhr treten hinter der Kirche drei Bands auf: "Die KKS", "Workout" und "Mauer’s Finest". Angeboten werden portugiesische Köstlichkeiten und Getränke. Zudem findet das traditionelle Entenrennen auf der Elsenz statt und der "Mauermer Gsangsverein" des MGV "Frohsinn" hat den Sänger und Liedermacher Marcus eingeladen.

> Urgeschichte erleben können Interessierte am Sonntag um 14 Uhr. Im Heid’schen Haus, dem Informationszentrum des Vereins Homo heidelbergensis, startet die kostenlose Führung "Vom Menschen der Urzeit".

Meckesheim

> Sein Jahreskonzert gibt der Musikverein am Samstag in der Auwiesenhalle. Dieses steht unter dem Motto "Klangfusion – 120 Jahre Musikverein Meckesheim"; es wird eingeladen zu einer Reise durch die Vereinsgeschichte anlässlich dieses Jubiläums. Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Blumenhaus Klingmann und bei den aktiven Musikern.

> Blaulicht-Feschd feiert die Feuerwehr Mönchzell am Samstag und Sonntag an und in ihrem Gerätehaus. Los geht’s am Samstag um 20 Uhr mit DJ-MBeat und "Blaulichtbar"; am Sonntag ist dann zum "Tag der Feuerwehr" ab 11 Uhr geöffnet.

Neckargemünd

> Swing zum Wochenmarkt heißt es am Samstag. Von 10.30 bis 12.30 Uhr sorgt das Bonfire Orchestra für Stimmung beim Einkauf auf dem Marktplatz und in den umliegenden Geschäften.

> 75. Vereinsjubiläum feiert der 1. FC Dilsberg am Wochenende. Nach dem Start am heutigen Freitag ab 19 Uhr im FC-Clubhaus mit Ehrungen und gemütlichem Beisammensein, geht es am Samstag so richtig los. Ab 11 Uhr spielen die Bambinis gegen jene der SG Wiesenbach, um 12.30 Uhr folgen die C-Junioren und danach werden die Meisterjungs geehrt. Es folgen zwei weitere "Einlagespiele", bevor um 20 Uhr der Barbetrieb mit Livemusik von den "Lost Capodastros" startet. Um 22.30 Uhr gibt’s Feuerwerk und ab 23 Uhr DJ-Musik.

> Das Reparaturcafé Waldhilsbach öffnet am Samstag im Bürgerkeller in der Schulstraße 8. Ab 10 Uhr versuchen Ehrenamtliche, kaputten Dingen wieder Leben einzuhauchen.

> Eine Führung auf der Burg Dilsberg wird am Sonntag wieder angeboten. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Burginnenhof.

> "Die Musikszene London im 18. Jahrhundert" ist Thema des Auftritts des Barockensembles musica poetica Freiburg am Sonntag in der Arche. Dieses Klangraum-Konzert mit Violinen, Violone und Cembalo beginnt bei freiem Eintritt um 18 Uhr.

In Neckarsteinach steht ein Entenrennen an. Foto: Barth

Neckarsteinach

> Zum ökumenischen Kirchenstraßenfest laden die Kirchengemeinden am Samstag und Sonntag ein. Das Programm beginnt am Samstag um 16 Uhr, am Sonntag geht’s bereits um 10 Uhr – mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche – los. Samstags gibt’s Kuchen und gegen Abend spielt die Band "Die Aben(d)teuer", zudem öffnet die Cocktailbar. Sonntags kommt ein Zauberer und ein Entenrennen findet statt.

> Einen Handball-Schnuppertag für Mädchen bietet der TB 04 Neckarsteinach am Samstag in der Vierburgenhalle an. Los geht es um 9.30 Uhr, das Angebot richtet sich an alle zwischen 8 und 14 Jahren. Anmeldungen und weitere Informationen unter Telefon 01 51/ 62 43 63 99.

Nußloch

> Zu Cocktailnacht und Sommerfest lädt der Hundesportverein am Samstag und Sonntag ein. Ab 18 Uhr gibt’s am Samstag auf dem Nußlocher Hundeplatz leckere Getränke. Am Sonntag werden ab 10 Uhr unter anderem ein Maltisch und Dosenwerfen für Kinder angeboten, zudem gibt es Hunderennen, einen Parcours und eine Vorführung.

> Das Musical "Der kleine Tag" von Rolf Zuckowski wird am Samstag und Sonntag jeweils ab 18 Uhr in der Festhalle aufgeführt. Auf der Bühne steht die Musical-AG der Schillerschule, in Kooperation mit der französischen Schule Heidelberg. Kostenlose Eintrittskarten können vorab im Internet unter www.event brite.com gebucht werden.

> "Kirche mitten im Dorf" lautet das Motto des ökumenischen Gemeindefests, zu dem die Kirchengemeinden am Samstag und Sonntag auf dem Lindenplatz einladen. Los geht’s am Samstag um 18 Uhr mit einem geselligen Abend bei Livemusik von den "Annimels". Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, musikalisch umrahmt von Kirchenchören und Posaunenchor. Nach dem Mittagessen gibt es ab 13.30 Uhr ein buntes Programm für Jung und Alt, darunter ab 14 und 15 Uhr ein Kasperletheater.

Sandhausen

> Kabarettistin Helene Mierscheid kommt am Samstag in die Gemeindebibliothek. Dort erzählt sie ab 20 Uhr in ihrem Programm "Golden Girl für alle Fälle" von ihren schwierigsten Fällen – in Politik und Alltag. Denn Mierscheid war Lebensberaterin von Beruf und über Jahre Büroleiterin von Bundestagsabgeordneten – danach war sie reif fürs Kabarett, wie es in der Ankündigung heißt. Karten für den Auftritt gibt es an der Abendkasse und vorab unter Telefon 0 62 24 / 93 32 30 oder per Mail an buecherei@sandhausen.de; Einlass ist ab 19.30 Uhr.

> Einen Spendenlauf veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Hakan Günes am Sonntag. Dieser findet für verschiedene Altersklassen rund um Christuskirche sowie Wichernhaus statt und hat das Ziel, Geld für das neue Gemeindehaus der Protestanten zu sammeln. Los geht’s um 11.30 Uhr mit Läufen für Kinder bis sechs Jahre; weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.ekisandhausen.de oder per Mail an ingrid.schmitt@kbz.ekiba.de

> Vereinstauschtag ist am Sonntag beim Briefmarken- und Münzentauschring angesagt. Von 9 bis 12 Uhr können Interessierte ins alte Feuerwehrhaus in der Hauptstraße 141 kommen, ob zum Tauschen oder für mögliche Ratschläge. Zudem hat sich ein Sammler mit einer "Deutschlandsammlung" mit Marken von Baden bis in die Neuzeit angekündigt, die nun angeboten werden sollen.

Schönau

> Ein Open-Air-Konzert veranstaltet der MGV Singverein "Freiheit" am Samstag am Rathaus. Dabei wirken die Kantorin Soo Young, Bass-Solist Alexander Doberschek, das "Buggel-Duo" und Solisten im Chor unter der Gesamtleitung von Thomas Wind mit. Los geht’s um 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der evangelischen Stadtkirche statt.

> Zum Schulfest lädt die Carl-Freudenberg-Grundschule am Samstag ein. Von 10 bis 14 Uhr gibt es zahlreiche Spielangebote wie etwa einen Poolnudel-Hindernislauf, Bobbycar-Rennen, verschiedene Mal- und Bastelaktionen, "Tanzen und Zirkus" sowie vieles mehr.

> Ein Kinder- und Familienfest veranstaltet der CDU-Stadtverband am Sonntag von 11.30 bis 17 Uhr am Spielplatz "Greiner Tal". Es gibt unter anderem Kinderschminken, Musik, Tattoos und Sackhüpfen.

Spechbach

> Zur 80er-, 90er- und 2000er-Party laden die Mofafreunde am Samstag ein. Gefeiert wird bei freiem Eintritt ab 19 Uhr im TV-Heim.

Wiesenbach

> Trompete, Posaune und Horn ausprobieren können Kinder ab acht Jahren erneut am Samstag beim Musikverein. Von 10 bis 14 Uhr bietet ein Orchestertrompeter im Vereinsheim kostenlose Schnupperstunden an. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 01 72/ 6 20 63 16 oder per Mail an jugendleiter@mv- wiesenbach.de

> Peter Pan wird am Samstag und Sonntag als Theaterstück in der Biddersbachhalle aufgeführt. Die Kindertheatergruppe Lambefiewa zeigt das märchenhafte Stück, geschrieben von J.M. Barrie, jeweils ab 15 Uhr. Empfohlen wird der Besuch mit Kindern ab sechs Jahren. Die Spieldauer beträgt rund zwei Stunden, Karten gibt es an der Abendkasse.

> Eine Vogelexkursion an Obstwiesen, Wald und Bach mit den Ornithologinnen Beate Friedetzki und Dagmar Brede bietet die Gemeinde am Sonntag anlässlich des Tags der Artenvielfalt an. Treffpunkt ist um 7 Uhr am Sportplatz, allerdings wird vorher um Anmeldung per Mail an luzy.koertgen@wiesenbach- online.de gebeten.

Wilhelmsfeld

> "Vom Barock bis Buenos Aires" lautet das Motto eines Trio-Konzerts, das am Sonntag ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche stattfindet. Bei der Veranstaltung des Vereins Wilhelmsfelder Kirchen- und Kammermusik treten Barbara Rosnitschek (Flöte), Horst Düker (Viola) und Christian Wernicke (Gitarre) auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Flohmärkte

Bammental

Gemeinde. Hofflohmarkt bei alle beteiligten Haushalten am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 16 Uhr. Teilnehmer kennzeichnen ihre Teilnahme durch Balifahnen, Karten mit sämtlichen Standorten liegen aus.

Leimen

Stadt. Hofflohmarkt St. Ilgen am Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 15 Uhr, Anmeldeschluss war am 2. Juni.

Stadt. Hofflohmarkt in Leimen-Nord am Samstag, 20. Juli, von 10 bis 15 Uhr, Anmeldung unter www.hofflohmaerkte-leimen.de, Anmeldeschluss ist am 29. Juni.

Meckesheim

Kath. Kirchengemeinde. Flohmarkt am Samstag, 22. Juni, von 15 bis 17 Uhr in der katholischen Kirche.

Neckargemünd

Klimaschutzmanagement GVV. Hofflohmarkt bei allen teilnehmenden Privathaushalten, zeitgleich auch in der Nachbargemeinde Wiesenbach am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 16 Uhr im Ortsgebiet.

Nußloch

Katholische Frauengemeinschaft. Kleidertauschbörse für Frauen am Sonntag, 16. Juni, von 14 bis 17 Uhr, Lindenplatz.

Linden- und Schillergrundschule. Gemeinsamer Spielzeugflohmarkt am Samstag, 22. Juni, von 14 bis 16 Uhr im Schulhof der Lindenschule. Er entfällt bei Regen. Info und Anmeldung bis 18. Juni: flohmarkt@snu.hd.schule-bw.de

Gemeinde und Nussloch-Intakt. Hofflohmarkt in den Vorgärten, Höfen oder Garagen der teilnehmenden Privathaushalte am Samstag, 13. Juli, von 11 bis 16 Uhr im Ortsgebiet. Anmeldung bis 6. Juli über www.flohmarkt.nussloch-intakt.de

Sandhausen

Kiga St. Elisabeth. Kinderflohmarkt für beispielsweise Bekleidung und Spielzeug am Samstag, 15. Juni, von 11 bis 13 Uhr auf dem Kirchplatz, Wendelinusstraße 5. Die Standgebühr beträgt 10 Euro, Anmeldung über kinderflohmarkt_KiGa_StElsbth@gmx.de; Ausweichtermin bei Regenwetter ist 13. Juli

Wiesenbach

Klimaschutzmanagement GVV. Hofflohmarkt in allen teilnehmenden Privathaushalten, zeitgleich auch in der Nachbarstadt Neckargemünd am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 16 Uhr im Ortsgebiet.