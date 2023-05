GRN-Geschäftsführerin Judith Masuch hob in ihrem Grußwort hervor, dass die dort Tätigen zu beneiden seien, in einem solch attraktiven Umfeld lernen und lehren zu dürfen. Sie zeigte sich erfreut, dass bei der Finanzierung des "Skills Lab" GRN und PZN an einem Strang zogen. ...

Das "Skills Lab" ist in einem Gebäude unweit des BZG untergebracht, das früher die Patientenbibliothek beherbergte. Walter Reiß weiter: "Durch den demografischen Wandel wird es in Zukunft mehr zu Pflegende geben und somit auch einen Mehrbedarf an Pflegefachkräften. Deshalb ist eine Investition wie das ,Skills Lab" eine Investition in die Ausbildung der Pflegefachkräfte und somit eine Investition in die Zukunft."

"Mit diesem ,Skills Lab‘ beginnt heute eine neue Ära im BZG", hob Reiß hervor und erinnerte an den Werdegang der Einrichtung, die 2010 als Projekt von GRN und Psychiatrisches Zentrum Nordbaden (PZN) auf den Weg gebracht worden war. "Damals hatten wir 180 Auszubildende, heute sind es 294 und das BZG bietet den ausbildungsinteressierten Menschen viele Möglichkeiten – von der Pflegehilfe bis hin zum Studiengang mit dem Abschluss Bachelor of Arts in Pflege."

Mit dem "Skills Lab" haben die Auszubildenden in den Pflegeberufen in Zukunft die Möglichkeit, Pflegeszenarien realitätsnah zu trainieren, ohne dass dabei die Sicherheit oder die Gesundheit der Patienten beeinträchtigt wird. Dafür stehen verschiedene Räumlichkeiten zur Verfügung, in welchen die künftigen Pflegefachleute ihr Können und ihr Wissen unter Beweis stellen können. So gibt es ein barrierefreies Zimmer mit Rollatoren und Rollstühlen, die Pflegepuppe "Nursing Anne", an welcher Pflegemaßnahmen geübt werden sowie einen Raum mit Babybadewanne, Wickeltisch, Stillkissen und Mutter-Kind-Bett samt Beistellbett für Babys.

Wiesloch. (RNZ) Leuchtend orangefarbene Luftballons wiesen den Weg: Bei der Einweihung des "Skills Lab", dem neuen Fähigkeiten-Labor des Bildungszentrums Gesundheit (BZG) Rhein-Neckar in Wiesloch, malten die farbenfrohen Bälle muntere Farbtupfer in den Nachmittagshimmel über der Wilhelmshöhe. Für die musikalische Umrahmung der Feierstunde, die zunächst im Freien, direkt am Gebäude des "Skills Lab", begonnen wurde, sorgte Charly Hanenberg. Dieser hatte Reinhard Meys "Gute Nacht, Freunde" der Tageszeit und dem Anlass entsprechend textlich angepasst und gesanglich vorgetragen, bevor BZG-Geschäftsführer Walter Reiß die Gästeschar begrüßte.

GRN-Geschäftsführerin Judith Masuch hob in ihrem Grußwort hervor, dass die dort Tätigen zu beneiden seien, in einem solch attraktiven Umfeld lernen und lehren zu dürfen. Sie zeigte sich erfreut, dass bei der Finanzierung des "Skills Lab" GRN und PZN an einem Strang zogen. "Beim Erweiterungsbau des BZG im vorigen Jahr und nun mit dem dritten Lernort mussten wir Gesamtkosten in Höhe von 3,3 Millionen Euro schultern, wobei es ein zinsloses Darlehen des Kreises in Höhe von 1 Million Euro gab, weitere 100.000 Euro bekamen wir vom Bund im Rahmen des Digitalpakts Schule."

PZN-Gesellschafter Vincent Karfus ging auf die mehr als 100 Jahre lange Geschichte des rund 300 Quadratmeter großen Hauses ein. Ein weiteres Grußwort kam von Manfred Lucha, dem Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, der per Videochat aus Stuttgart zugeschaltet war. Landrat Stefan Dallinger wandte sich an die Auszubildenden und hob hervor, dass eine Gesellschaft ohne soziale Berufe nicht funktionieren könne, Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann befand, man brauche mehr und bessere Pflege mit optimalen Rahmenbedingungen, dabei sei das "Skills Lab" ein guter Ansatz.

Danach ging es ins BZG, wo Schulleiterin Bettina Schiffer, gemeinsam mit zwei angehenden Pflegefachfrauen in zwei Einspielfilmen das "Skills Lab" vorstellte – einmal die Räumlichkeiten selbst und dann Videoclips zu Ausbildungsinhalten. "Diese Einrichtung stellt eine neue Dimension der Ausbildung in den Pflegeberufen dar", sagte Schiffer, "das ,Skills Lab‘ ist die Schnittstelle zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung. Wir sind froh und stolz auf diesen Lernort."

Im Anschluss führten die Auszubildenden die Gäste durch das Fähigkeitenlabor, um zu zeigen: Hier wird ein neues Kapitel der generalistischen Ausbildung in der Pflege aufgeschlagen.