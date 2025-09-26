Freitag, 26. September 2025

Will sich Ladenburg einen neuen Bahnhofsvorplatz leisten?

Der Gemeinderat beriet erneut über die Umgestaltung. Es wäre zwar eine Verbesserung, aber die Kritik an den hohen Kosten ist groß.

26.09.2025
Eine Sorge gilt den Parkplätzen am Bahnhof, die möglicherweise unter der Umgestaltung leiden. Foto: rsb

Ladenburg. (rsb) Wenn Bahnreisende in Ladenburg aus dem Zug steigen und auf den Bahnhofsvorplatz treten, ist der erste Eindruck von der Römerstadt nicht gerade beeindruckend, geschweige denn einladend. Das würden Stadt und Gemeinderat gerne ändern. Ein Planungsentwurf für eine Verschönerung des Platzes mit dem alten Empfangsgebäude, den Abstell-Anlagen für die Fahrräder und den Parkplätzen

