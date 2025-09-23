Dienstag, 23. September 2025

zurück
Plus Baukosten steigen weiter

Neue Kita in Malschenberg – Spatenstich im Januar

Der Neubau für 95 Kinder soll 2026 starten. Hohe Kosten, Hanglage und neue Standards machen das Projekt komplex, zugleich wird Ganztagsbetreuung möglich.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 3 Sekunden
Schon allein der Standort auf dem Brunnenberg lässt den Neubau der Malschenberger Kindertagesstätte zur Herausforderung werden. Darüber hinaus waren vergaberechtliche Probleme und hohe Baustandards, gerade was den Brandschutz angeht, zu bewältigen. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf 10,7 Millionen Euro. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

Malschenberg. Noch ehe die Bauarbeiten überhaupt beginnen konnten, stieß Malschenbergs neue Kindertagesstätte (Kita) auf einige Hürden. Doch nach langwierigen, komplexen Vorarbeiten wurde im April dieses Jahres der Bauantrag eingereicht. Im kommenden November sollen Rodungen starten, um das Baufeld am Brunnenberg freizumachen. Im Januar 2026 soll der

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.