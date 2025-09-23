Neue Kita in Malschenberg – Spatenstich im Januar
Der Neubau für 95 Kinder soll 2026 starten. Hohe Kosten, Hanglage und neue Standards machen das Projekt komplex, zugleich wird Ganztagsbetreuung möglich.
Von Sebastian Lerche
Malschenberg. Noch ehe die Bauarbeiten überhaupt beginnen konnten, stieß Malschenbergs neue Kindertagesstätte (Kita) auf einige Hürden. Doch nach langwierigen, komplexen Vorarbeiten wurde im April dieses Jahres der Bauantrag eingereicht. Im kommenden November sollen Rodungen starten, um das Baufeld am Brunnenberg freizumachen. Im Januar 2026 soll der
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+