Schon allein der Standort auf dem Brunnenberg lässt den Neubau der Malschenberger Kindertagesstätte zur Herausforderung werden. Darüber hinaus waren vergaberechtliche Probleme und hohe Baustandards, gerade was den Brandschutz angeht, zu bewältigen. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf 10,7 Millionen Euro. Foto: Lerche