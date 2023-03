Verwertbare DNA-Nachweise fanden sich kaum in dem Auto – bis auf eine schwache Mischspur an der Mittelkonsole, verursacht von mindestens zwei Personen, darunter dem Angeklagten. Die Beweiskraft war der entscheidende Streitpunkt. Die Verteidiger Alexander Klein und Christoph Pawlowski betonten, die Spur könne auf vielen verschiedenen Wegen und zu vielen verschiedenen Zeitpunkten in den Audi gelangt sein. Sie forderten einen Freispruch.

Zum Dreh- und Angelpunkt des Verfahrens wurde das mutmaßliche Tatfahrzeug. Im Januar 2021 fanden niederländische Polizisten bei Ermittlungen in einem anderen Kriminalfall einen gestohlenen Audi RS 7, geparkt in einer Garage in Geleen. Darin fanden sich Tatwerkzeuge, die bis in kleinste Details jenen glichen, die auf den Videos erkennbar waren – bis hin zu Aufklebern auf Gasflaschen. Zum Fund gehörten auch deutsche Autokennzeichen, die zur Tatzeit gestohlen worden waren – eines der Paare war am Audi angebracht.

Am 30. September 2020, kurz nach 4.30 Uhr, hatten drei Täter ein Gasgemisch in einen Geldautomaten der Rauenberger Volksbankfiliale geleitet und es mit einem Stromkabel zur Explosion gebracht. Die Täter erbeuteten über 117 000 Euro, die Sprengung verursachte einen Sachschaden von knapp 57 000 Euro. Überwachungsvideos in der Bankfiliale dokumentierten die Tat. Seit mehreren Jahren sind solche Überfälle ein häufiges Phänomen. Erst vergangenes Wochenende sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Walldorf.

Verteidigung und Anklage hatten an fünf Prozesstagen hart miteinander gerungen, Anwohner und Polizisten aus Deutschland und der Niederlande waren vernommen worden sowie ein Forensiker des Landeskriminalamts. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", bekannte der Vorsitzende. Letztlich bestünden aber "keine vernünftigen Zweifel daran, dass der Angeklagte an der Tat beteiligt war".

Von Konrad Bülow

Von der Möglichkeit einer Übertragung durch indirekten Kontakt, etwa über Händeschütteln, war die Rede, ebenso davon, dass nicht zwangsläufig nur direkte Tatbeteiligte in Kontakt mit dem Auto hätten kommen können, das neun Monate vor dem Überfall gestohlen wurde und über drei Monate nach der Rauenberger Tat gefunden wurde. Viel Bedeutung hatte in dem Verfahren auch, dass niederländische Polizisten den Angeklagten und eine weitere Person zwei Tage nach der Rauenberger Sprengung verhafteten, nachdem das Duo mit über 200 Kilometer pro Stunde in einem Mercedes über die Autobahn gefahren war – der Wagen beladen mit acht Kanistern Benzin, wie sie Automatensprenger bei ihren Touren oft mit sich führen, um keine Tankstellen anfahren zu müssen.

Die Festnahme fand nur wenige Kilometer von dem späteren Fundort des Audi entfernt statt. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft waren die beiden Raser auf dem Weg dorthin. Das bestritten die Verteidiger nicht explizit. Aus ihrer Sicht bestätigte die Annahme nur, wie viele Möglichkeiten es gab, dass DNA-Spuren ohne einen direkten Zusammenhang mit der Tat ins Auto gekommen sein könnten. Richter Herkle betrachtete die Frage nach anderen Wegen der Spur als hypothetisch.

Update: Freitag, 3. März 2023, 19.28 Uhr

Unterwegs mit 200 Sachen und verdächtiger Fracht

Rauenberg. Eine polizeiliche Fahrzeugkontrolle auf einer niederländischen Autobahn stand im Fokus des Interesses beim jüngsten Prozesstag um die Sprengung eines Geldautomaten in Rauenberg. Am späten Abend des 2. Oktober 2020, nur zwei Tage nach der damaligen Tat, fiel einer Polizeistreife ein Mercedes auf, der mit 200 Stundenkilometern unterwegs war. Die beiden niederländischen Beamten hängten sich an die Raser und stoppten sie.

Am Steuer des Mercedes saß ein 25-jähriger Niederländer, der sich nun wegen der Tat von Rauenberg vor dem Heidelberger Landgericht verantworten muss. Im September 2020 hatten Unbekannte ein Gasgemisch im Geldautomat der Rauenberger Volksbankfiliale zur Explosion gebracht und so 117 000 Euro erbeutet. Durch die Sprengung entstand damals außerdem ein Sachschaden von 57 000 Euro.

Bei der Kontrolle hatte der Angeklagte einen ungültigen Führerschein dabei. Im Auto fanden die Polizisten mehrere ihrer Ansicht nach verdächtige Gegenstände: Handschuhe, sieben bis acht Benzinkanister, Taschenlampen und falsche Autokennzeichen. Eine Datenabfrage ergab, dass der Fahrer, der Beifahrer und der nicht anwesende Fahrzeughalter als Verdächtige in Verbindung mit Eigentumsdelikten bekannt waren. Die Polizisten nahmen den 25-jährigen und seinen Beifahrer fest.

Im Heidelberger Prozess wurden die beiden niederländischen Polizisten nun vernommen. Einer der beiden Beamten gab an, bereits seit vielen Jahren mit dem Phänomen der Sprengung von Geldautomaten zu tun zu haben und mehrfach auch als Kontaktperson für deutsche Ermittler fungiert zu haben.

Netzwerke von Banden, die sich auf solche Delikte spezialisiert haben, operierten in den Niederlanden, erläuterte der Polizist über zwei vereidigte Dolmetscher. Die Gruppen versteckten häufig einsatzbereite Tatfahrzeuge in der Nähe zur deutschen und zur belgischen Grenze, um von dort aus zu operieren. Meist seien die Täter zu dritt oder zu viert unterwegs. Oft habe jeder eine feste Aufgabe, es gebe meist einen Fahrer, einen, der Türen öffnet, und einen, der sprengt. Die Zahl der Personen in diesem Milieu schätzte der Polizist auf Hunderte.

Nur wenige Kilometer Luftlinie vom Ort der Polizeikontrolle entfernt, in der Gemeinde Geleen, fand sich auch einige Monate später in einer Garage ein gestohlener Audi, beladen mit mehreren Tatwerkzeugen, wie sie auch in Rauenberg benutzt wurden. In der Garage war auch Sprengstoff gelagert. Eine schwache DNA-Mischspur stimmte mit Mustern des nun Angeklagten überein. Fragmente von einer Glasscheibe des Fahrzeug stellte die Spurensicherung auch am Tatort an der Volksbank sicher.

Von dem Audi und den Spuren darin wussten die Polizisten am 2. Oktober 2020 noch nichts. Misstrauisch wurden sie vor allem wegen der vielen Benzinkanister. Die Banden seien bei ihren Raubzügen oft in Fahrzeugen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, erläuterte der Polizist. Dabei verbrauchten sie viel Kraftstoff. Um nicht von Überwachungskameras an Tankstellen gefilmt zu werden, nähmen sie häufig große Mengen an Sprit in Kanistern mit.

Die beiden Personen im Fahrzeug hätten erklärt, der Kraftstoff sei für des Motocross-Rad eines Freundes, fuhr der Polizist fort. Vor allem im Hinblick auf die späte Uhrzeit habe er das damals für unglaubwürdig gehalten. Die beiden Raser aus dem Mercedes kamen einige Zeit nach der Kontrolle wieder auf freien Fuß. Nach der Auswertung der Spuren aus dem Audi rückte der 25-jährige Autofahrer aber wieder ins Visier der Ermittler. Wie im Prozess deutlich wurde, spielte auch eine Rolle, dass er als Auftraggeber für den Kauf von Gasdruck-Geräten, Sauerstoff und Acetylen auffiel – Material, wie es offenkundig auch bei der Sprengung des Automaten verwendet wurde.

Rechtsanwalt Christoph Pawlowski warf die Frage auf, ob es bei diesen Netzwerken auch Personen gibt, die hinter den Kulissen wirken, ohne selbst direkt an den Taten beteiligt zu sein. Der niederländische Polizist bestätigte das. Wie schon früher im Prozess kritisierte die Verteidigung, die Anklage beruhe auf der unbegründeten Annahme, dass der Audi zwischen der Tat in Rauenberg und seinem Fund in der Garage nicht bewegt worden sei. Nach Ansicht der Rechtsanwälte könnte die Spur auch anderweitig ins Fahrzeug gelangt sein. Die niederländischen Polizisten, die nun im Prozess vernommen wurden, waren beim Einsatz in der Garage nicht dabei, der Vorfall war ihnen aber bekannt, wie sie aussagten. Der Angeklagte selbst schweigt zu den Vorwürfen.

Im April 2022 verhaftete die niederländische Polizei den 25-Jährigen erneut, dieses Mal mit einem internationalen Haftbefehl, den deutsche Justizbehörden ausgestellt hatten.

Update: Freitag, 24. Februar 2023, 18.09 Uhr

Viele Funde, wenige Spuren

Rauenberg. Wie ein wahrer Schatz an Spuren wirkte der gestohlene Audi, den niederländische Ermittler im Januar 2021 in einer Garage in der Gemeinde Geleen fanden. Jede Menge Funde darin deuteten auf Verbindungen zu kriminellen Aktivitäten hin. Sprengstoff fand sich, Sturmhauben, Handschuhe, Brecheisen und anderes Werkzeug. Schnell war auch die Verbindung zur Sprengung eines Geldautomaten im September 2020 in Rauenberg nachvollzogen. Tatwerkzeuge aus Überwachungsvideos wurden wiedererkannt. Am Audi waren Nummernschilder angebracht, die im Zeitraum um die Tat und nur 70 Kilometer vom Tatort entfernt gestohlen wurden.

Die Ausbeute an erkenntnisbringenden DNA-Spuren zur Rauenberger Tat fiel im Vergleich dazu eher mager aus. Nur in einem Fall brachte ein Abgleich mit bekanntem DNA-Material und Spuren aus dem Auto, der Garage und dem Tatort in der Volksbankfiliale einen Treffer: An einem Bedienelement neben dem Schaltknüppel des Audi fanden sich schwache Spuren von Hautpartikeln, die auf einen 25-jährigen Niederländer hinwiesen. Der muss sich nun vor dem Heidelberger Landgericht für die Tat verantworten. Bei dem Überfall im Spätsommer 2020 kamen der Volksbank 117 000 Euro abhanden, es entstand ein Sachschaden von 57 000 Euro.

Die Verteidigung des Niederländers betrachtet die Beweiskraft der Funde als "kaum vorhanden". Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass besagter Audi zwischen der Tat in Rauenberg und dem Fund im Januar vor zwei Jahren bewegungslos in der Garage stand, betonte Rechtsanwalt Christoph Pawlowski beim jüngsten Prozesstag. Somit könnten die Hautreste des Angeklagten bei jeder beliebigen Gelegenheit in den Innenraum des Audi gelangt sein, schlussfolgerte er. Der Angeklagte bestreitet eine Schuld und macht bisher keine Angaben zur Sache.

An jenem Tag sagte ein Forensiker des Landeskriminalamts (LKA) in Stuttgart aus, der verschiedene Proben nachträglich untersuchte – nachdem sie die niederländischen Kollegen schon unter die Lupe genommen hatten. Tatsächlich seien die Handschuhe und Sturmhauben wohl ungenutzt gewesen, lautete die Erkenntnis. Auch Spuren, die sich an einer Metallkante des Geldautomaten fanden, konnten eine Verbindung mit dem Angeklagten weder ausschließen noch belegen. Bei der Spur am Bedienelement im Audi – die nur niederländische Forensiker untersucht haben – handele es sich um eine Mischspur, an der mindestens eine weitere Person beteiligt ist, fuhr der Biologe fort.

Selbst ein Sekundär-Transfer sei nicht mit Sicherheit auszuschließen, sagte der Experte auf gezielte Nachfrage der Verteidigung hin. Davon ist die Rede, wenn DNA-Spuren einer Person über Kontakt mit einer anderen auf einen Gegenstand übertragen werden, den die erste Person nicht berührt haben muss. Ein Primärkontakt sei bei einem Fund solcher Partikel jedoch immer wahrscheinlicher als ein indirekter.

Weitere Erkenntnisse soll beim nächsten Prozesstag die Vernehmung zweier niederländischer Polizisten bringen, die im Zusammenhang mit Automatensprengungen ermittelten.

Update: Dienstag, 21. Februar 2023, 18.18 Uhr

Jagd nach Täter glich für Polizei einem Puzzle

Rauenberg. Es war ein Zufall, der die Ermittler zu dem Mann führte, der nun der Sprengung eines Geldautomaten in Rauenberg verdächtigt wird und sich dafür vor dem Landgericht Heidelberg verantworten muss. Im September 2020 hatten drei Unbekannte die Tat in der Volksbankfiliale verübt und dabei 117.000 Euro erbeutet.

Mehrere Monate nach der Tat wurde in Düsseldorf ein Porsche entwendet. Über GPS ließ sich das Fahrzeug orten, die Spur führte Ermittler zu einer Garage in den Niederlanden. Als sie sie öffneten, fanden sie dort aber nicht den Porsche vor – sondern einen ebenfalls gestohlenen Audi. In dem Fahrzeug fanden sich Gegenstände, die jenen auf Videoaufnahmen aus der Volksbank in Rauenberg ähnelten – Sturmhauben, Handschuhe, ein Spaltbeil, Gasflaschen, ein Stromkabel, ein umgebauter Elektroschocker, ein Stemmeisen und mehr. Besonders interessant für die Ermittler: Zwei Autokennzeichen-Paare, die in den Tagen um die Tat in Rauenberg auf einem Parkplatz an der Autobahn 61 bei Pfalzfeld in Rheinland-Pfalz gestohlen wurden. Verwertbare Fingerabdrücke oder DNA-Spuren fanden sich nicht auf diesen Funden, allerdings auf einem Bedienelement für den Bordcomputer des Audi.

Eine der Spuren führte zu dem 25-Jährigen Niederländer, der nun aus der Untersuchungshaft dem Heidelberger Landgericht vorgeführt wurde. Weitere Funde dieser Art gibt es in dem Verfahren nicht. Der Angeklagte bestreitet, mit der Tat etwas zu tun zu haben und schweigt ansonsten.

Den Verlauf der Ermittlungen schilderte am zweiten Prozesstag der mit dem Fall betraute Beamte der Heidelberger Kriminalpolizei. Das Bundeskriminalamt sowie Kollegen aus den Niederlanden hätten wichtige Hinweise gegeben – die Polizei aus dem Nachbarland war es auch, die den jetzigen Angeklagten verhaftete, nachdem die deutsche Seite einen internationalen Haftbefehl erwirkt hatte.

Den deutschen Behörden sei der Angeklagte zuvor nicht bekannt gewesen, wohl aber Personen aus seinem engen Umfeld, die mit ähnlichen Taten wie der in Rauenberg in Verbindung gebracht werden. In den Niederlanden sei der Name des Angeklagten bereits länger ein Begriff gewesen. Wie im Prozess deutlich wurde, war er in den Niederlanden zwischenzeitlich schon einmal verhaftet, aber wieder freigesprochen worden.

Die Täter führten wohl über einen Schlauch das Gasgemisch in den Geldautomaten ein, anschließend erzeugten sie mithilfe eines umgebauten Elektroschockers, wie jenem aus der Garage, Funkenschlag am Ende eines Kabels, das sie ebenfalls in den Automaten gelegt hatten. So könne die Explosion ausgelöst worden sein, erläuterte der Polizist den möglichen Tathergang. Eine frühe Spur habe die Verkehrsüberwachung gebracht: In der Zeit um den Überfall sei auf der A 61 in der Nähe von Gundersheim, 70 Kilometer vom Tatort entfernt, ein Audi mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden. Im Wagen saßen drei vermummte Personen. Es sei nicht selten, dass Automatenknacker mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs seien und sich vermummen, um dabei nicht auf Blitzerfotos erkannt zu werden, erläuterte der Polizist.

Durchaus üblich sei es auch, dass Kriminelle aus diesem Betätigungsfeld Einweghandschuhe unter der Oberbekleidung tragen, damit an Fundstücken keine DNA- oder ähnliche Spuren zurückbleiben, fuhr der Polizeibeamte fort. Dies könne ein Grund sein, warum die Asservate im Audi so wenige Erkenntnisse brachten. Die Videoaufnahmen lieferten demnach Hinweise darauf, dass auch Täter in Rauenberg so vorgingen.

Update: Freitag, 17. Februar 2023, 19.22 Uhr

25-Jähriger soll für die Tat 2020 verantwortlich sein

Spuren der Verwüstung: Am frühen Morgen des 30. September 2020 sprengten Kriminelle den Geldautomaten in der Rauenberger Volksbank-Filiale. Foto: Teufert

Heidelberg. Brachial und effizient gingen die Täter am frühen Morgen des 30. September 2020 bei ihrem Raubzug in der Rauenberger Volksbank-Filiale vor. Mit Sturmhauben auf den Köpfen betraten sie um 4.36 Uhr zu dritt das Geldhaus in der Talstraße 2 bis 4, Videoaufnahmen zeigen das Geschehen. Zwei von ihnen hebelten das Bedienelement des in der Wand verbauten Geldautomaten auf, legten einen Gasschlauch und ein Stromkabel ins Innere. Ein dritter Komplize brach mit einer Axt die Tür zum hinter dem Automaten liegenden Kassenraum auf.

Dann brachten die Mittäter das Gas zur Explosion. Die Tresortür hinter dem Automaten wurde aus der Verankerung gerissen und flog gegen die gegenüberliegende Wand, Euroscheine wurden im Raum verteilt. Die Täter sammelten den Großteil des Geldes ein, rannten zu ihrem geparkten Auto und flohen. Das Ganze hatte nur wenige Minuten gedauert.

Ein 25-jähriger Niederländer muss sich wegen dieses Raubüberfalls nun vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich bereits 2015 mit anderen Personen zu einer Bande zusammengeschlossen zu haben, die sich auf Sprengungen von Geldautomaten spezialisierte.

Mit einem gestohlenen Auto – einem Audi S8 – sollen der Angeklagte und seine Komplizen nach Rauenberg gefahren sein. Bei Anfahrt und Flucht brachten sie mehrfach gestohlene Kennzeichen an, erläuterte Oberstaatsanwalt Lars-Jörgen Geburtig.

117.000 Euro wurden bei dem Überfall entwendet, hinzu kam ein Sachschaden infolge der Sprengung in Höhe von knapp 57.000 Euro. Schwerer Diebstahl in Tateinheit mit dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Urkundenfälschung wird nun dem gebürtigen Utrechter vorgeworfen. Er selbst bestreitet, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Ansonsten mache er keinerlei Angaben zur Sache, ließ er seine beiden Rechtsanwälte mitteilen.

Die Anklage stützt sich unter anderem auf DNA-Spuren im mutmaßlichen Tatfahrzeug, das einige Zeit nach der Sprengung des Geldautomaten gefunden wurde. Da jedoch viele der im Fahrzeug ebenfalls gefundenen Gegenstände – darunter Sturmhauben und Handschuhe – keine brauchbaren Spuren brachten, will die Verteidigung den Gutachter eingehender befragen, der im Auftrag des Polizeipräsidiums Mannheim die molekularbiologische Untersuchung der Asservate vorgenommen hat. Er soll zu einer Sitzung in der kommenden Woche geladen werden, wie der Vorsitzende Richter Jochen Herkle ankündigte.

Beim ersten Prozesstag wurden Polizisten, Anwohner und andere unmittelbare Zeugen des Geschehens vernommen. Das Geräusch eines Schlags habe sie geweckt, sagte eine Rauenbergerin, die in Sichtweite zur Bank wohnt, "wie, wenn jemand mit einer Stange auf ein Auto schlägt". Darauf sei ein lauter Knall gefolgt.

Sie habe dann zwei Männer gesehen, die aus dem Gebäude zum Auto eilten, das mit dem Heck zum Eingang parkte. Mit ausgeschaltetem Scheinwerfer seien die Personen weggefahren. "Vorher haben sie sich Zeit gelassen, erst als sie losfuhren, hatten sie es eilig", sagte die Frau.

Von der Fluchtfahrt ohne Licht berichteten auch andere Augenzeugen, je nach Schilderung wurden die Scheinwerfer spät oder gar nicht eingeschaltet. Mehrere von ihnen erinnerten sich an ein "hochmotorisiertes" Fahrzeug, mehrfach war von einem Audi, teilweise von einem BMW die Rede, einem Kombi oder einem Fließheck-Coupé. Über die Hauptstraße soll das Tat-Auto davongefahren sein.

Von einem Bild der Zerstörung berichtete ein Polizist des Wieslocher Reviers, dessen Streife als erstes vor Ort war – mehrere Zeugen hatten die Polizei verständigt, auch ein Alarm war ausgelöst worden. Das Gebäude hätten die Beamten wegen der unklaren Gefährdungslage zunächst nicht betreten, blickte der Polizist zurück. Von außen hätten sie aber gesehen, dass der Automat aus der Verankerung gerissen war, Leuchten hingen von der Decke, Glassplitter lagen herum, ein Brecheisen – und noch zwei Fünf-Euro-Scheine.

Nach Angaben des Filialleiters der Rauenberger Volksbank wurde später aber noch weiteres zurückgelassenes Geld eingesammelt. Nach den Protokollen des Automaten habe er vor seiner Sprengung noch etwa 146.000 Euro enthalten. "Der Automat war stark frequentiert", sagte der Leiter. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte jedoch mehr Geld drin sein können.

Auf Nachfrage von Rechtsanwalt Alexander Klein erläuterte der Filialleiter, dass der damalige Geldautomat in Rauenberg nicht mit Sicherheitseinrichtungen gegen Sprengungen ausgestattet war – etwa mit Farbbeuteln, die bei Sprengungen Geldscheine einfärben oder auch mit Systemen, die eingeleitetes Gas verpuffen lassen. Der neue Automat in der Filiale verfüge allerdings über Schutzsysteme.