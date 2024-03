Bammental/Sandhausen. (bmi) Kurz aber heftig fegte ein Graupelgewitter samt Sturm am Samstagnachmittag von Westen nach Osten über die Region. An zwei Orten rund um Heidelberg sorgte dies für – dank der Feuerwehr nur kurzen – Störungen des Verkehrs.

> In Sandhausen drohte nach einer Sturmböe gegen 17.07 Uhr ein Baum in der Hauptstraße nahe des alten Wasserwerks auf die Fahrbahn zu stürzen. Die herbeigerufene Feuerwehr sperrte die Straße für ihren Einsatz voll. "Der Baum hing fast bis zur Mitte in der Astgabel eines anderen drin", beschrieb der stellvertretende Kommandant Jens Albrecht die Schwierigkeit: "Wenn Holz so wie hier unter Spannung steht, dann ist es unberechenbar und schwer vorherzusehen, wohin es fällt." Mit einer Kettensäge wurde der Baum schließlich gefällt, zerkleinert und am Straßenrand gelagert. Bevor die Feuerwehr die Hauptstraße wieder für den Verkehr freigab, Des reinigte sie die Fahrbahn grob.

Styroporplatten sorgten bei Bammental für einen außerplanmäßigen Zughalt. Foto: Feuerwehr

> In Bammental war der Bahnverkehr auf der auf der Strecke zwischen Neckargemünd und Meckesheim gegen 17.27 Uhr unterbrochen. Der Grund: Sturmböen hatte größere Platten aus Styropor in der Nähe des ehemaligen Möbelparadieses von den dort ansässigen Betrieben auf die Gleise geweht. "Als wir vor Ort eintrafen, wartete eine S-Bahn vor dem Hindernis auf Weiterfahrt", berichtete Bammentals stellvertretender Kommandeur Tim Beck. Nach kurzer Besprechung mit der Polizei und einem Notfallmanager der Deutschen Bahn (DB) wurde der Bahnverkehr kurzzeitig eingestellt. "Wir reinigten die Gleise und sicherten das übrige Styropor gegen erneutes Wegfliegen", berichtete die Wehr die mit insgesamt acht Einsatzkräften vor Ort war.