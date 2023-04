Von Benjamin Miltner

Bammental. Acht Ja-Stimmen, acht Enthaltungen: eine Abstimmung, die wie ein Patt aussieht – und gleichzeitig formell als einstimmig gilt. Dies gab es in der jüngsten Zusammenkunft des Gemeinderats, als es um einen Radweg von Bammental nach Gaiberg ging. Beziehungsweise genauer darum, die Planungsleistungen hierzu zu vergeben. Was in Gaiberg längst erfolgt ist, geriet in Bammental zur schweren Geburt mit vielen Fragen und Zweifeln (siehe weiterer Artikel).

Der Status Quo

Wer aktuell von Gaiberg nach Bammental oder umgekehrt radeln möchte, nutzt dazu vornehmlich Wald- und Forstwege. Der offiziell ausgewiesene Radweg führt indes am Gaiberger Ortsausgang einige Hundert Meter lang auf der Landesstraße 600 (L 600). "Eine sehr kurvige Strecke mit Tempo 70", betonte Simon Lenz vom Büro Willaredt, das für die Planung des neuen Radwegs verantwortlich ist. "Der Hauptgrund ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit", schob er zugleich hinterher. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie wurden zunächst mehrere Streckenvarianten betrachtet. Eine Route über den Gaiberger Festplatz wurde ebenso verworfen wie jene am Waldrand im Gaiberger Norden entlang. "Der Umweg war zu groß, das würden die Leute nicht annehmen", meinte Lenz. Frohe Kunde gab es von Bürgermeister Holger Karl: Vom Land habe man bereits einen Vorbescheid für eine Förderung erhalten

– es winken Zuschüsse von 80 bis 90 Prozent der Kosten.

Der geplante Streckenverlauf

Die "Gewinnervariante" für die künftige Radroute führt über überwiegend bestehende Feld- und Waldwege. "Nur am Gaiberger Ortsausgang müssen wir einen Teil des Radwegs ganz neu erschließen", so Planer Lenz. Bei den bestehenden Radwegen sei der Wechsel der Oberflächen weg von Schotter hin zu Asphalt zumindest im Wald kritisch zu sehen. Für eine entsprechende Förderung müsse der Weg komplett asphaltiert werden. Vom Abzweig der Bammentaler Straße gehe es am Klärwerk vorbei und dann auf einen teils schon asphaltierten Forstweg. Über die Totenweghütte geht es durch den Wald, ehe die Radler mit der Waldstraße den Bammentaler Ortseingang erreichen. Ulf Höppner (Grüne) merkte die rege forstwirtschaftliche Nutzung der Route mit schweren Gerät an und hatte "arge Bedenken", dass die Asphaltierung recht schnell ramponiert werde. Schweres Gerät komme ...