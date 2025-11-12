Mittwoch, 12. November 2025

zurück
Plus Baiertal

Sanierter Synagogenplatz mit Gedenken an Pogromnacht eingeweiht

Ein Ort des Erinnerns und der Begegnung: Am Tag des Gedenkens an die Pogromnacht vom 9. November 1938 wurde der Ende 2024 fertiggestellt Platz offiziell eröffnet.

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 36 Sekunden
Zahlreiche Gäste kamen zur Einweihung des sanierten Synagogenplatzes in Baiertal. Im Hintergrund ist links eine Säule des Hauptportals der früheren Synagoge zu sehen. Foto: Pfeifer

Von Hannah Knittel

Baiertal. Zwischen stillem Gedenken und gemeinsamem Feiern: Zum 9. November ist der sanierte Synagogenplatz in Baiertal eingeweiht worden. In der Ortsmitte kam man zusammen, um gemeinsam die Eröffnung mit verschiedenen Redebeiträgen und musikalischer Unterstützung des Männergesangvereins Frohsinn aus Baiertal zu feiern. Ende 2024 war der neugestaltete

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.