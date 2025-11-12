Von Hannah Knittel

Baiertal. Zwischen stillem Gedenken und gemeinsamem Feiern: Zum 9. November ist der sanierte Synagogenplatz in Baiertal eingeweiht worden. In der Ortsmitte kam man zusammen, um gemeinsam die Eröffnung mit verschiedenen Redebeiträgen und musikalischer Unterstützung des Männergesangvereins Frohsinn aus Baiertal zu feiern. Ende 2024 war der neugestaltete