Sanierter Synagogenplatz mit Gedenken an Pogromnacht eingeweiht
Ein Ort des Erinnerns und der Begegnung: Am Tag des Gedenkens an die Pogromnacht vom 9. November 1938 wurde der Ende 2024 fertiggestellt Platz offiziell eröffnet.
Von Hannah Knittel
Baiertal. Zwischen stillem Gedenken und gemeinsamem Feiern: Zum 9. November ist der sanierte Synagogenplatz in Baiertal eingeweiht worden. In der Ortsmitte kam man zusammen, um gemeinsam die Eröffnung mit verschiedenen Redebeiträgen und musikalischer Unterstützung des Männergesangvereins Frohsinn aus Baiertal zu feiern. Ende 2024 war der neugestaltete