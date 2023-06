Mauer. (luw) Wegen Schäden im Asphalt ist am Montag eine Abfahrt der Bundesstraße B45 in Richtung "Mauer Nord" gesperrt worden. Laut Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises müssen daher voraussichtlich bis Mittwoch, 14. Juni, alle aus südlicher Richtung kommenden Verkehrsteilnehmer Umwege auf sich nehmen. Zu Staus kam es während des Aufbaus der Absperrung am Montagvormittag aber nicht.

Nach Abschluss der Baustelle finden weitere Arbeiten an der Fahrbahn in Richtung Wiesenbach statt, wie das Landratsamt mitteilt: "Hier muss die Fahrbahn auf dem Brückenbauwerk saniert werden, die Absicherung erfolgt durch eine Lichtsignalanlage." Die Kosten belaufen sich demnach auf insgesamt 45.000 Euro. Diese trägt der Bund.