Bammental/Neckargemünd. (lesa) Für Pendler ins Elsenztal dauerte die Fahrt am Montag länger als sonst – vor allem wenn sie um kurz nach 17 Uhr von Neckargemünd aus kommend auf der Bundesstraße B45 in Richtung Bammental unterwegs waren. Dort staute sich den Tag über der Verkehr – besonders stark in den späten Nachmittagsstunden, als die Autos teils insgesamt kilometerweit bis auf Höhe des Edeka-Supermarkts am Neckargemünder Ortsausgang standen. Der Grund: Die halbseitige B 45-Sperrung, die am Montagvormittag planmäßig eingerichtet wurde.

Noch bis Ende der Woche müssen Autofahrer laut Mitteilung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises wohl mit Verkehrsstörungen dieser Art auf der Strecke zurechtkommen. Bis Freitag, 9. Juni, sollen auf der wichtigen Verbindungsstraße "Fahrbahnsanierungsmaßnahmen" durchgeführt werden – nach RNZ-Informationen wegen einer Absenkung der Straße im dortigen Bereich. Während dieser Zeit wird der Verkehr auf der B45, wie bereits berichtet, durch eine Ampel geregelt und um die Baustelle herum geleitet. Die rund 25.000 Euro Kosten für die Maßnahme trägt laut Landratsamt der Bund.