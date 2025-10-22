Mittwoch, 22. Oktober 2025

Plus Ärger um Bau-Mängel

Ladenburg hat Glasfaser-Arbeiten vorerst gestoppt

Der Grund: Mängel an wiederhergestellten Wegen. Diese müssen beseitigt werden, bevor es weitergeht.

22.10.2025
So wurden die Wege nach dem Ausbau teilweise „zurückgebaut“. Foto: rsb

Ladenburg. (dani) Die Glasfaserarbeiten in der Römerstadt sind vorerst gestoppt worden. Das bestätigte Bürgermeisterreferentin Nicole Hoffmann auf RNZ-Anfrage. Grund sind Mängel an den wiederhergestellten Wegen, die auch schon Thema im Technischen Ausschuss waren.

Das beauftragte Unternehmen "Unsere Grüne Glasfaser" (UGG) stört sich an der Bezeichnung "gestoppt" und spezifiziert: "Es

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
Edda Nieber
Volontärin  
