Ladenburg. (dani) Die Glasfaserarbeiten in der Römerstadt sind vorerst gestoppt worden. Das bestätigte Bürgermeisterreferentin Nicole Hoffmann auf RNZ-Anfrage. Grund sind Mängel an den wiederhergestellten Wegen, die auch schon Thema im Technischen Ausschuss waren.

Das beauftragte Unternehmen "Unsere Grüne Glasfaser" (UGG) stört sich an der Bezeichnung "gestoppt" und spezifiziert: "Es